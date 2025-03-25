Как освобождали Надежду на Луганщине: Третья штурмовая поделилась подробностями операции (видео)

Командир 1-го штурмового батальона отметил, что это село имеет важное тактическое значение для Украины благодаря своему стратегическому расположению.

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Освобожденное Вооруженными силами Украины село Надежда на Луганщине имеет стратегическое значение благодаря своему расположению, а также близости двух лесных массивов и четырех лесополос. Об этом 25 марта в интервью Radio NV сообщил командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин, известный по позывному Фока.

Командир батальона подчеркнул, что удержание этого населенного пункта имело важное значение для украинских сил, и было необходимо, чтобы он оставался под их контролем.

Он отметил, что освобождение населенного пункта заняло примерно 30 часов и 40 минут.

"В 08:30 наша колонна бронетехники прошла рубеж перехода в атаку, открыла огонь по передовым позициям противника. Это были не очень передовые позиции, более тыловой район с основным сосредоточением сил противника из разных подразделений. Это 84-й отдельный разведывательный батальон, полки 1660 и 752", — сказал Фокин.

По информации разведки, в селе находилось около 80 оккупантов. Украинские военные решили во время планирования наступления обойти передовые позиции противника, проникнуть глубже в тыл и там начать штурм, чтобы заблокировать врага на передовых рубежах, пояснил военный.

Он отметил, что после освобождения села украинскими военными российские силы предприняли попытку контратаки.

Боец рассказал, что батальон "Первый штурмовой", в частности Вторая штурмовая рота, которая участвовала в штурме населенного пункта, также выполняла стабилизационные мероприятия — закреплялась на позициях и переходила к обороне. Этот процесс длился трое суток.

Фокин отметил, что, по оценкам украинской разведки, только за первые трое суток враг отправил не менее 120 бойцов, пытаясь отвоевать населенный пункт и вернуть его под свой контроль.

Стоит напомнить, что российские войска возобновили наступательные действия на Покровском направлении. Ситуация на этом направлении сложная.

Также Фокус писал о том, что на Лиманском направлении ВСУ поразили ЗРК "Тор", несколько пушек и ББМ. Удар по вражеским пушкам наносили дроны.