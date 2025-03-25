Як звільняли Надію на Луганщині: Третя штурмова поділилася подробицями операції (відео)

Командир 1-го штурмового батальйону зазначив, що це село має важливе тактичне значення для України завдяки своєму стратегічному розташуванню.

Related video

Звільнене Збройними силами України село Надія на Луганщині має стратегічне значення завдяки своєму розташуванню, а також близькості двох лісових масивів і чотирьох лісосмуг. Про це 25 березня в інтерв'ю Radio NV повідомив командир 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Володимир Фокін, відомий за позивним Фока.

Командир батальйону підкреслив, що утримання цього населеного пункту мало важливе значення для українських сил, і було необхідно, щоб він залишався під їхнім контролем.

Він зазначив, що звільнення населеного пункту зайняло приблизно 30 годин і 40 хвилин.

"О 08:30 наша колона бронетехніки пройшла рубіж переходу в атаку, відкрила вогонь по передових позиціях противника. Це були не дуже передові позиції, більш тиловий район із основним зосередженням сил противника з різних підрозділів. Це 84-й окремий розвідувальний батальйон, полки 1660 та 752", — сказав Фокін.

За інформацією розвідки, у селі знаходилося приблизно 80 окупантів. Українські військові вирішили під час планування наступу оминути передові позиції противника, проникнути глибше в тил і там розпочати штурм, щоб заблокувати ворога на передових рубежах, пояснив військовий.

Він зазначив, що після звільнення села українськими військовими російські сили здійснили спробу контратаки.

Боєць розповів, що батальйон "Перший штурмовий", зокрема Друга штурмова рота, яка брала участь у штурмі населеного пункту, також виконувала стабілізаційні заходи – закріплювалася на позиціях і переходила до оборони. Цей процес тривав три доби.

Фокін зауважив, що, за оцінками української розвідки, лише за перші три доби ворог відправив щонайменше 120 бійців, намагаючись відвоювати населений пункт і повернути його під свій контроль.

Варто нагадати, що російські війська відновили наступальні дії на Покровському напрямку. Ситуація на цьому напрямку складна.

Також Фокус писав про те, що на Лиманському напрямку ЗСУ уразили ЗРК "Тор", кілька гармат і ББМ. Удар по ворожих гарматах завдавали дрони.