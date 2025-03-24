На Лиманському напрямку ЗСУ уразили ЗРК "Тор", кілька гармат і ББМ, — ОСВГ "Хортиця" (відео)

Артилеристи застосовували методи знищення ворожої артилерії: удар по ворожих гарматах завдавали дрони. Після цього гармата вже не може стріляти: дефіцитні стволи знадобиться міняти.

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На Лиманському напрямку дрони 45-ї окремої артилерійської бригади ім. генерала Мирона Тарнавського уразили ЗРК "Тор", кілька гармат, ББМ і ворожий автотранспорт. Про це повідомила ОСУВ "Хортиця" в Telegram-каналі.

"Пілоти ударних БПЛА артбригади результативно знищують озброєння, піхоту та ворожу бронетехніку: артилерію, техніку та укриття окупантів у прицілі операторів дронів", — ідеться в публікації.

Повідомляється, що пілоти вистежили та за допомогою FPV-дрона уразили при пересуванні російський ЗРК "Тор". До всього іншого, оператори дронів знищили кілька гармат: пропалили дірки в стволах, які замінити найскладніше.

Зазначається також, що артилеристи застосовували методи знищення ворожої артилерії, коли удар по ворожих гарматах завдавали дрони. Після цього гармата вже не може стріляти: дефіцитні стовбури знадобиться міняти.

Нагадаємо, що боєць ЗСУ в окопному бою "нейтралізував" окупанта каскою, коли закінчилися гранати.

Також Фокус у своєму матеріалі повідомляв про таємний рейд ЗСУ в Бєлгородській області: створюють буферну зону.