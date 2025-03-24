На Лиманском направлении ВСУ поразили ЗРК "Тор", несколько пушек и ББМ, — ОСВГ "Хортица" (видео)

Артиллеристы применяли методы уничтожения вражеской артиллерии: удар по вражеским орудиям наносился дронами. После этого орудие уже не может стрелять: дефицитные стволы понадобится менять.

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На Лиманском направлении дроны 45-й отдельной артиллерийской бригады им. генерала Мирона Тарнавского поразили ЗРК "Тор", несколько пушек, ББМ и вражеский автотранспорт. Об этом сообщила ОСГВ "Хортица" в Telegram-канале.

"Пилоты ударных БПЛА артбригады результативно уничтожают вооружение, пехоту и вражескую бронетехнику: артиллерию, технику и укрытие оккупантов в прицеле операторов дронов", — говорится в публикации.

Сообщается, что пилоты выследили и с помощью FPV-дрона поразили при передвижении российский ЗРК "Тор".

Ко всему прочему, операторы дронов уничтожили несколько орудий: прожгли дыры в стволах, которые заменить сложнее всего.

Отмечается также, что артиллеристы применяли методы уничтожения вражеской артиллерии, когда удар по вражеским орудиям наносился дронами. После этого орудие уже не может стрелять: дефицитные стволы понадобится менять.

Напомним, что боец ВСУ в окопном бою "нейтрализовал" оккупанта каской, когда закончились гранаты.

Также Фокус в своем материале сообщал о тайном рейде ВСУ в Белгородской области: создают буферную зону.