SpaceX получила контракт NASA на $330 млн по доставке жилого модуля на орбиту Луны

Доставкой груза займется ракета Falcon Heavy, которая по условиям контракта, будет поставлять необходимое количество груза на орбиту Луны.

Приватная космическая компания SpaceX доставит на окололунную орбиту основные узлы станции Gateway, которая будет плацдармом для дальнейшей экспансии НАСА на Луну. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Для выполнения заказа американского космического агентства будут использовать ракету Falcon Heavy, который доставит жилищно-логистический отсек и двигательные элементы станции Gateway.

Двигательный элемент станции — это по сути космический корабль с силовой установкой и солнечными панелями. Его основной задачей станет обеспечение станции электричеством, связью, а также коррекцией положения станции на орбите.

Жилищно-логистический отсек собственно будет местом, в котором будут работать астронавты. Станцию Gateway будут использовать как промежуточный пункт между Землей и Луной. Модуль будет оборудован системами контроля и командования для связи с другими частями миссии "Артемида".

[ + – ] Falcon Heavy

"Благодаря нашему партнерству с NASA, SpaceX с 2012 года поставляет на МКС научные исследования и важные материалы. Для нас большая честь продолжить работу за пределами орбиты Земли и доставить грузы к Gateway", — заявил президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл.

Запуск модулей в космос планируется не раньше 2024 года. Миссия "Артемида" ставит своей целью колонизацию Луны и отправку на Луну первой женщины. В более дальней перспективе, Луна послужит промежуточнім пунктом уже для отправки человека к Марсу. Общая стоимость контрактов NASA с частными компаниями составляет почти 1 млрд долларов.

Напомним, ранее украино-американская компания Firefly Aerospace получила контракт в рамках этой же программы по доставке груза на Луну с оборудованием.