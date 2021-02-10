SpaceX отримала контракт NASA на $ 330 млн із доставки житлового модуля на орбіту Місяця

Доставкою вантажу займеться ракета Falcon Heavy, яка за умовами контракту, поставлятиме необхідну кількість вантажу на орбіту Місяця.

Приватна космічна компанія SpaceX доставить на навколомісячну орбіту основні вузли станції Gateway, яка буде плацдармом для подальшої експансії НАСА на Місяць. Про це повідомляє прес-служба NASA.

Для виконання замовлення американського космічного агентства використовуватимуть ракету Falcon Heavy, яка доставить житлово-логістичний відсік і рухові елементи станції Gateway.

Руховий елемент станції — це по суті космічний корабель із силовою установкою та сонячними панелями. Його основним завданням стане забезпечення станції електрикою, зв'язком, а також корекцією положення станції на орбіті.

Житлово-логістичний відсік власне буде місцем, в якому працюватимуть астронавти. Станцію Gateway використовуватимуть як проміжний пункт між Землею та Місяцем. Модуль буде обладнаний системами контролю і командування для зв'язку з іншими частинами місії "Артеміда".

[ + – ] Falcon Heavy

"Завдяки нашому партнерству з NASA, SpaceX із 2012 року поставляє на МКС наукові дослідження та важливі матеріали. Для нас велика честь продовжити роботу за межами орбіти Землі та доставити вантажі до Gateway", — заявив президент й операційний директор SpaceX Гвінн Шотвелл.

Запуск модулів у космос планується не раніше 2024 року. Місія "Артеміда" ставить собі за мету колонізацію Місяця та відправку на Місяць першої жінки. У більш далекій перспективі, Місяць послужить проміжним пунктом уже для відправки людини до Марсу. Загальна вартість контрактів NASA з приватними компаніями становить майже 1 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше україно-американська компанія Firefly Aerospace отримала контракт у рамках цієї ж програми з доставки вантажу на Місяць з обладнанням.