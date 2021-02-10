Итальянские бусы эпохи Возрождения попали в Америку задолго до Колумба, - ученые

Среди находок также были разные бронзовые украшения и веревка из растительного волокна.

Как предполагают исследователи, венецианские стеклянные бусины эпохи Ренессанса, обнаруженные во многих археологических раскопках на Аляске, предшествовали прибытию Колумба на десятилетия, что делает их самыми ранними известными европейскими товарами в Америке, пишет IFLS.

Это означает, что коренные жители Северной Америки контактировали с людьми, которые либо побывали в Италии, либо торговали с людьми, которые жили задолго до прибытия Колумба.

К настоящему времени принято считать, что викинги были первыми европейцами, ступившими на континентальную часть Северной Америки. Лейф Эрикссон, норвежский исследователь из Исландии, возглавил первую европейскую экспедицию в поисках "Нового Света" почти за 500 лет до Колумба, причем самое старое известное норвежское поселение было обнаружено в Ньюфаундленде (Канада) в 1000 году н.э.

Теперь похоже, что Колумба отодвинули еще дальше, поскольку венецианские бусы из синего стекла, обнаруженные на трех археологических раскопках на Аляске, датируются серединой-концом 15 века.

Эти торговые бусы находили в Северной Америке и раньше, а также на Карибах и восточном побережье Центральной Америки, но они датировались между 1550 и 1750 годами.

Используя масс-спектрометрическое датирование углерода, археологи установили, что новые бусы датируются периодом между 1440 и 1480 годами.

Но что делали стеклянные бусины венецианского острова Мурано (до сих пор известного своими изделиями из стекла) середины 15-го века на другом конце мира, на континенте, о существовании которого европейцы даже не подозревали?

Подробно описывая свои находки в журнале American Antiquity, авторы Майкл Кунц из Музея севера Университета Аляски и Робин Миллс из Бюро землеустройства предполагают, что эти бусины были привезены на Аляску торговцами, которые путешествовали по китайскому шелковому пути через Сибирь и в конечном итоге пересекли Берингов пролив к Аляске.

"Это делает их первым документально подтвержденным примером присутствия европейских материалов в доисторических местах Западного полушарии, доставленных в результате сухопутной транспортировки через Евразийский континент", — пишут авторы.

Фото: M. L. Kunz et al., 2021, American Antiquity

Стеклянные бусы были найдены в трех археологических местах в районе Брукс-Рейндж, что на Аляске: Punyik Point, известное сезонное место инуитов, на озере Kaiyak House и в Kinyiksugvik. Все они относятся к позднему доисторическому периоду коренных народов.

Стеклянные бусы в этих местах находили и раньше, в 1950-х и 60-х годах, но когда Кунц и Миллс обнаружили еще несколько находок, они нашли способ датировать эти предметы с помощью масс-спектрометрического углеродного датирования, метод, о котором предыдущие археологи не знали.

Наряду с бусами они обнаружили несколько медных браслетов, несколько плоских металлических пластин, которые могли быть серьгами-кольцами, и пару украшений, которые, скорее всего, были частями ожерелья. Кроме того, они заметили невероятно уцелевшую веревку, сделанную из какого-то растительного волокна, возможно, коры ивового кустарника.

Они отправили веревку на углеродное датирование и через несколько месяцев были шокированы полученными результатами.

"Мы чуть не упали, увидев что растительное волокно сохранялось в прекрасном состоянии в течении 1400-х годов. Просто невероятно", — отметил Кунц.

Этот результат, подкрепленный датировкой древесного угля и других предметов, найденных рядом с бусами во всех трех местах, говорит о том, что Северной Америке нужна новая временная шкала.

В 1400-х годах Венеция была европейским элитным центром по производству стекла, и ремесленники, как известно, продавали муранское стекло людям по всей Азии и Османской империи.

Бусы, скорее всего, покупались и продавались в Венеции, путешествовали на конной повозке по шелковому пути — древнему торговому пути, соединявшему Европу и Средиземноморье с Азией, прибывали на Дальний Восток России и в конечном итоге попадали в Берингов пролив — известную точку входа в Америку.

Вряд ли это был обычный торговый путь, но эти бусы представляют собой самое раннее свидетельство сухопутной связи между Европой и Аляской задолго до того, как Христофор Колумб и европейские колонизаторы в 1492 году переплыли Атлантический океан, чтобы открыть таинственный и захватывающий "Новый свет".