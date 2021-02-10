Італійські намиста епохи Відродження потрапили в Америку задовго до Колумба, — учені

Серед знахідок також були різні бронзові прикраси та мотузка з рослинного волокна.

Як припускають дослідники, венеціанські скляні намистини епохи Ренесансу, що були виявлені в багатьох археологічних розкопках на Алясці, передували прибуттю Колумба на десятиліття, що робить їх найбільш ранніми відомими європейськими товарами в Америці, пише IFLS.

Це означає, що корінні жителі Північної Америки контактували з людьми, які або побували в Італії, або торгували з людьми, які жили задовго до прибуття Колумба.

До теперішнього часу заведено вважати, що вікінги були першими європейцями, які ступили на континентальну частину Північної Америки. Лейф Ерікссон, норвезький дослідник з Ісландії, очолив першу європейську експедицію в пошуках "Нового Світу" майже за 500 років до Колумба, причому найстаріше відоме норвезьке поселення було виявлено в Ньюфаундленді (Канада) у 1000 році н. е.

Тепер схоже, що Колумба відсунули ще далі, оскільки венеціанське намисто із синього скла, виявлене на трьох археологічних розкопках на Алясці, датуються серединою-кінцем 15 століття.

Ці торгові намиста знаходили в Північній Америці й раніше, а також на Карибах і східному узбережжі Центральної Америки, але вони датувалися між 1550 і 1750 роками.

Використовуючи мас-спектрометричні датування вуглецю, археологи встановили, що нові намиста датуються періодом між 1440 і 1480 роками.

Але що робили скляні намистини венеціанського острова Мурано (досі відомого своїми виробами зі скла) середини 15-го століття на іншому кінці світу, на континенті, про існування якого європейці навіть не підозрювали?

Детально описуючи свої знахідки в журналі American Antiquity, автори Майкл Кунц із Музею півночі Університету Аляски та Робін Міллс з Бюро землеустрою передбачають, що ці намистини були привезені на Аляску торговцями, які подорожували по китайському шовковому шляху через Сибір і в кінцевому підсумку перетнули Берингову протоку до Аляски.

"Це робить їх першим документально підтвердженим прикладом присутності європейських матеріалів у доісторичних місцях Західної півкулі, доставлених у результаті сухопутного транспортування через Євразійський континент", — пишуть автори.

Фото: M. L. Kunz et al., 2021, American Antiquity

Скляне намисто було знайдене в трьох археологічних місцях поблизу Брукс-Рейндж, що на Алясці: Punyik Point, відоме сезонне місце інуїтів, на озері Kaiyak House і в Kinyiksugvik. Усі вони стосуються пізнього доісторичного періоду корінних народів.

Скляне намисто в цих місцях знаходили й раніше, у 1950-х і 60-х роках, але коли Кунц і Міллс виявили ще кілька знахідок, вони знайшли спосіб датувати ці предмети за допомогою мас-спектрометричного вуглецевого датування, метод, про який попередні Археологи не знали.

Поряд із намистом вони виявили кілька мідних браслетів, кілька плоских металевих пластин, які могли бути сережками-кільцями, і декілька прикрас, які, швидше за все, були частинами намиста. Крім того, вони помітили неймовірно вцілілу мотузку, зроблену з якогось рослинного волокна, можливо, кори вербового чагарника.

Вони надіслали мотузку на вуглецеве датування і через кілька місяців були шоковані отриманими результатами.

"Ми мало не впали, побачивши що рослинне волокно зберігалося в прекрасному стані протягом 1400-х років. Просто неймовірно", — зазначив Кунц.

Цей результат, підкріплений датуванням деревного вугілля та інших предметів, знайдених поруч із намистом у всіх трьох місцях, говорить про те, що Північній Америці потрібна нова тимчасова шкала.

У 1400-х роках Венеція була європейським елітним центром із виробництва скла, і ремісники, як відомо, продавали муранське скло людям по всій Азії та Османській імперії.

Намиста, швидше за все, купувалися та продавалися у Венеції, подорожували на кінному возі по шовковому шляху — древньому торговому шляху, що з'єднував Європу та Середземномор'я з Азією, прибували на Далекий Схід Росії та в кінцевому підсумку потрапляли в Берингову протоку — відому точку входу в Америку.

Навряд чи це був звичайний торговий шлях, але ці намиста є найранішим свідченням сухопутного зв'язку між Європою та Аляскою задовго до того, як Христофор Колумб і європейські колонізатори в 1492 році перепливли Атлантичний океан, щоб відкрити таємничий та захопливий "Новий світ".