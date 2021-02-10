Украинский стартап работал над "омолаживанием" голоса Люка Скайуокера в "Мандалорце"

В компании не комментируют свое участие в озвучке, ссылаясь на договор о не разглашении.

Украинская компания Respeecher принимала участие в озвучивании персонажа Люка Скайуокера во втором сезоне сериала "Мандалорец". Об этом пишет ain.ua.

В титрах к заключительной серии 2 сезона сериала про Звездные Войны была указана и украинская компания. По данным издания, украинская компания занималась клонированием голоса Скайуокера, которого сыграл 69-летний Марк Хэмилл.

Сооснователь стартапа Александр Сердюк не дал комментариев из-за подписанного контракта о неразглашении деталей сотрудничества.

Обходя спойлеры, в последней серии "Мандалорца" звучал молодой голос Люка Скайуокера. Стартап создал нейросеть, которая позволяет копировать звучание голоса любого человека. Программа копирует голос, тембр и другие особенности голоса. Для воссоздания необходима база копируемого голоса с разными интонациями и фразами, чтобы нейросеть могла обучиться имитировать голос.

Ранее Respeecher клонировала голос американского футболиста NFL Винса Ломбарди в рекламном ролике лиги.

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Respeecher — украинский стартап, который основали Александр Сердюк и Дмитрий Белевцов. Свой проект они разработали в ходе хакатона Grammarly. Технология построена на нейросети, которая позволяет любому человеку заговорить голосом другого без использования заранее записанного голоса. Команда стартапа состоит из 17 человек, которые работают и над проектами компании.

Напомним, Disney из-за коронавируса вынуждены были закрыть студию, которая создала "Ледниковый период" и "Рио".