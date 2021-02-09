Disney из-за коронавируса закрывает студию, создавшую "Ледниковый период" и "Рио"

С закрытием студии прекращается производство ее нового мультфильма "Нимона", выход которого был намечен на 14 января 2022 года.

Компания "Disney" закрывает "Blue Sky Studios" – анимационный отдел, ранее принадлежавший "20th Century Fox" с мировым доходом в 5,9 миллиардов долларов, который за время своего существования снял 13 полнометражных мультипликационных фильмов, включая всемирно-известную франшизу "Ледниковый период".

Как сообщается в материале "Deadline", компания "Disney", которая приобрела "20th Century Studios" и ее активы еще в марте 2019 года, приняла решение закрыть "Blue Sky" в связи с финансовыми трудностями.

"Прошедший год был сложным для "Disney" по многим направлениям, безусловно, из-за пандемии" – отмечает обозреватель "Deadline". В частности, на это повлияли не только закрытые на карантин кинотеатры, но и закрытием тематических парков "Disney".

Согласно эксклюзивным данным авторов материала: "Поддержание художественной анимационной студии больше не было выгодным для "Disney", учитывая текущие экономические реалии, вызванные Covid-19".

Таким образом, последним месяцем существования "Blue Sky" станет апрель. При этом, по предварительным подсчетам, число "выброшенных на улицу" сотрудников "Blue Sky" составляет порядка 450 человек.

"Disney" будет работать с сотрудниками студии в Гринвиче, штат Коннектикут, чтобы изучить открытые вакансий в других внутренних студиях", – сообщают обозреватели "Deadline". В то же время, по их информации, в настоящее время у компании "нет никаких планов относительно другой крупной студии, которая примет сотрудников и операции "Blue Sky".

Одновременно с этим, фильмография и вся интеллектуальная собственность "Blue Sky" останутся в собственности "Disney". А сериал, основанный на персонажах "Ледникового периода", уже находится в разработке для "Disney +". Следует отметить, что это самая удачная франшиза закрытой студии, собравшая в мировом прокате за пять серий около 3,2 миллиарда долларов. Еще одним успехом "Blue Sky" был мультфильм "Рио". Его кассовые сборы мультфильма составили $ 485 млн долларов.

При этом, прекращается производство мультфильма "Нимона", выход которого был намечен на 14 января 2022 года. Как сообщили "Deadline" источники в студии, проект закрывается, а мультфильм выпущен не будет. Последний релиз "Blue Sky" – "Spies in Disguise", вышел в декабре 2019 года, собрав 66 миллионов долларов в кассах страны и 171 миллион долларов во всем мире.

Напомним, недавно "Disney+" заблокировал мультфильмы "Питер Пэн", "Дамбо" и "Коты – аристократы" из-за расизма. По мнению экспертов, анимационные картины множат расовые стереотипы.