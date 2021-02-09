Disney через коронавірус закриває студію, яка створила "Льодовиковий період" і "Ріо"

Із закриттям студії припиняється виробництво її нового мультфільму "Німона", вихід якого був намічений на 14 січня 2022 року.

Компанія "Disney" закриває "Blue Sky Studios" — анімаційний відділ, який раніше належав "20th Century Fox" зі світовим доходом в 5,9 мільярда доларів, який за час свого існування зняв 13 повнометражних мультиплікаційних фільмів, враховуючи всесвітньо відому франшизу "Льодовиковий період".

Як повідомляється в матеріалі "Deadline", компанія "Disney", яка придбала "20th Century Studios" та її активи ще в березні 2019 року, вирішила закрити "Blue Sky" у зв'язку з фінансовими труднощами.

"Минулий рік був складним для" Disney "з багатьох напрямків, безумовно, через пандемію" — зазначає оглядач "Deadline". Зокрема, на це вплинули не тільки закриті на карантин кінотеатри, а й закриття тематичних парків "Disney".

Згідно з ексклюзивним даними авторів матеріалу: "Підтримка мистецької анімаційної студії більше не було вигідним для "Disney", з огляду на поточні економічні реалії, викликані Covid-19".

Таким чином, останнім місяцем існування "Blue Sky" стане квітень. При цьому, за попередніми підрахунками, кількість "викинутих на вулицю" співробітників "Blue Sky" становить близько 450 осіб.

"Disney" працюватиме зі співробітниками студії в Грінвічі, штат Коннектикут, щоб вивчити відкриті вакансій в інших внутрішніх студіях", — повідомляють оглядачі "Deadline". У той же час, за їхньою інформацією, наразі у компанії "немає ніяких планів щодо іншої великої студії, яка прийме співробітників та операції "Blue Sky".

Одночасно з цим, фільмографія та вся інтелектуальна власність "Blue Sky" залишаться у власності "Disney". А серіал, заснований на персонажах "Льодовикового періоду", уже знаходиться в розробці для "Disney +". Слід зазначити, що це найвдаліша франшиза закритої студії, яка зібрала в світовому прокаті за п'ять серій майже 3,2 мільярда доларів. Ще одним успіхом "Blue Sky" був мультфільм "Ріо". Його касові збори мультфільму склали $ 485 млн доларів.

При цьому, припиняється виробництво мультфільму "Німона", вихід якого був намічений на 14 січня 2022 року. Як повідомили "Deadline" джерела в студії, проект закривається, а мультфільм випущений не буде. Останній реліз "Blue Sky" — "Spies in Disguise", вийшов у грудні 2019 року, зібравши 66 мільйонів доларів у касах країни та 171 мільйон доларів у всьому світі.

Нагадаємо, нещодавно "Disney +" заблокував мультфільми "Пітер Пен", "Дамбо" і "Коти — аристократи" через расизм. На думку експертів, анімаційні картини множать расові стереотипи.