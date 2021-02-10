Український стартап працював над "омолодженням" голосу Люка Скайвокера в "Мандалорці"

У компанії не коментують свою участь в озвучці, посилаючись на договір про нерозголошення.

Українська компанія Respeecher брала участь в озвучуванні персонажа Люка Скайвокера в другому сезоні серіалу "Мандалорець". Про це пише ain.ua.

У титрах до заключної серії 2 сезону серіалу про Зоряні Війни була вказана й українська компанія. За даними видання, українська компанія займалася клонуванням голосу Скайвокера, якого зіграв 69-річний Марк Гемілл.

Співзасновник стартапу Олександр Сердюк не дав коментарів через підписаний контракт про нерозголошення деталей співпраці.

Уникаючи спойлерів, в останній серії "Мандалорця" звучав молодий голос Люка Скайвокера. Стартап створив нейромережу, яка дозволяє копіювати звучання голосу будь-якої людини. Програма копіює голос, тембр та інші особливості голосу. Для відтворення необхідна база голосу, що копіюється, із різними інтонаціями та фразами, щоб нейромережа могла навчитися імітувати голос.

Раніше Respeecher клонувала голос американського футболіста NFL Вінса Ломбарді в рекламному ролику ліги.

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Respeecher — український стартап, який заснували Олександр Сердюк і Дмитро Белевцов. Свій проект вони розробили під час хакатону Grammarly. Технологія побудована на нейромережі, яка дозволяє будь-якій людині заговорити голосом іншої без використання заздалегідь записаного голос. Команда стартапу складається із 17 осіб, які працюють і над проектами компанії.

Нагадаємо, Disney через коронавірус змушені були закрити студію, яка створила "Льодовиковий період" і "Ріо".