Топ-7 гаджетов в подарок на 14 февраля для своей половинки

Фокус собрал идеи презентов к самому романтическому празднику года — Дню святого Валентина.

Многие из вас к 14 февраля купят конфеты, цветы, воздушные шарики, а может быть даже мягкие игрушки. Конечно, эти милые безделушки помогут создать праздничную атмосферу, однако качественный подарок способен на куда большее, чем просто "поднять настроение" вашей половинке. Если вы настроены серьезно, тогда предлагаем вашему вниманию идеи "умных" подарков на День святого Валентина.

Беспроводные наушники в подарок

Беспроводных наушников сегодня великое множество. Вы можете выбирать, ориентируясь на цены, технические характеристики, бренды, но выбирая подарок на 14 февраля, мы рекомендуем принять во внимание и такой фактор, как дизайн.

[ + – ] Беспроводные и яркие наушники Huawei FreeBuds 3 Red Фото: Huawei

Наушники Huawei FreeBuds 3 Red привлекают своим ярким "окрасом" — и амбушюры, и корпус для них выполнены в красном цвете. Технические особенности тоже хороши: поддержка Bluetooth 5.1, 14,2-миллиметровые динамики с ограничением в частотах от 20 до 20 тыс. Гц, технология активного шумоподавления. На одном заряде они без проблем проработают 4 часа, при этом позволят не только слушать треки, но и принимать звонки, потому как оснащены микрофоном с шумоподавлением. То есть ветер, шум улицы не будут перебивать ваш голос — абонент вас услышит даже в метель. Управлять гаджетами можно при помощи сенсорных панелей, а можно и при помощи голосового ассистента. Для подзарядки стоит использовать кейс, а для зарядки — USB-кабель.

Стоимость наушников варьируется от 3 – 5 тыс. грн

Гаджеты для мужчин в подарок найти не так-то просто. Тут нужно хорошо ориентироваться в технологиях, читать отзывы, изучать характеристики. А можно последовать нашему совету и купить Marshall Major II Bluetooth — беспроводные наушники от британского бренда.

[ + – ] Демонстрация возможностей наушников Marshall Major II Bluetooth

Модель славится своими акустическими показателями — пристойной звуковой сценой и акцентом на средних частотах. Устройство оснастили технологией aptX, благодаря чему передаваемый по Bluetooth звук имеет CD-качество. Прелесть наушников и в способности работать на полную мощь без подзарядки в течение 37 часов. В комплекте имеется кабель.

Стоимость наушников составляет от 2,2 – 2,7 тыс. грн

Смарт-часы для нее и для него

Женщины наверняка будут рады получить в качестве подарка в День святого Валентина Samsung Galaxy Watch Gold.

[ + – ] "Умные" часы Samsung Galaxy Watch Gold для стильных женщин Фото: Samsung

Эти смарт-часы выглядят очень элегантно, а также обладают и "внутренней красотой" в виде таких функций, как фитнес-трекер, следящий за качеством сна, а также за своевременным приемом пищи и воды, физической активностью. Всего в его ведении 20 подобных показателей. Вся информация отображается на Super AMOLED-экране диаметром 42 мм (есть модели и с 46-миллиметровым экраном). Технология LTE позволит принимать звонки при помощи часов, не используя при этом смартфон. В Galaxy Watch Gold предусмотрен такой набор беспроводных интерфейсов: NFC, GPS, Wi-Fi и Bluetooth. Работать без подзарядки гаджет может до 7 суток.

Разлет цен таков: 4 — 10 тыс. грн.

[ + – ] Garmin Instinct Flame Red – аксессуар, который подойдет мужчинам Фото: Garmin

Смарт-часы Garmin Instinct Flame Red – аксессуар, который подойдет мужчинам. Их дизайн соответствует стилям одежды, которые чаще всего выбирают парни, — спортивный, кэжуал, смарт-кэжуал. Модель имеет полимерный корпус и силиконовый ремешок. Информация отображается на экране диагональю 0,9-дюйма и разрешением 128х128 точек. Garmin Instinct можно использовать в качестве фитнес-теркера. Устройство отслеживает такие активности как бег, интенсивная ходьба, плавание, велоспорт, активный отдых и другие, фиксируя количество шагов, сожженных калорий, частоту сердцебиения. Если законектить гаджет с телефоном, можно на экране видеть текстовые сообщения, принимать звонки и пр. Часы поддерживают работу с iOS- и Android-смартфонами, а синхронизация происходит посредством Bluetooth. Время их автономной работы составляет до 14 дней в обычном режиме, или же до 16 часов с включенным GPS.

Стоимость варьируется от 7,7 до 10 тыс. грн.

Смартфон на 14 февраля

Как водится, люди делятся на "яблокоедов" и "андроидолюбов". Если ваша вторая половинка принадлежит к первым, тогда порадуйте ее/его Apple iPhone 12 Pro Max.

[ + – ] Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max - отличный подарок для "яблокоедов" Фото: gagadget.com

Думаем, вы много знаете об этой модели, поэтому перечислим самые выдающиеся ее характеристики: 6,7-дюймовый дисплей, 128 ГБ встроенной памяти и 6 ГБ — оперативной, процессор A14, обновленная система камер, имеющая ультраширокоугольный, широкоугольный и телефото объективы плюс встроенный LiDAR, способный сканировать объекты в комнате с удивительной точностью, что важно для VR и съемки. И последний штрих — магнит MagSafe на задней крышке для удерживания устройства на беспроводной зарядке, автомобильном держателе, а также возможности прикрепить разные аксессуары.

Цены: от 35,5 до 47 тыс. грн

Флагман Samsung — Galaxy S21 Ultra – был анонсирован и поступил в продажу не так давно. Так что те, кто ждал его к Новому году, могут, наконец, получить аппарат в подарок на 14 февраля. Новинку от южнокорейского производителя рассмотрим несколько детальнее. Телефон располагает 6,8-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем, с разрешением 3200х1440 точек, встроенным сканером отпечатков пальцев, поддержкой стилус S Pen. За быструю и качественную работу отвечают 8-ядерный чип Samsung Exynos 2100, встроенная память объемом 256 ГБ и оперативная память на 12 ГБ.

[ + – ] Обзор смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra

Сделать памятные фото во время праздника поможет основная камера с 4-мя сенсорами: 108 МП с широкоугольным объективом, 12 МП с ультраширокоугольным, 10 МП с телефотообъективом и 3-кратным оптическим зумом, а также 10 МП с 10-кратным зумом. А селфи запечатлит фронтальная 40-мегапиксельная камера. Она позволяет снимать портреты, пейзажи, записывать видео в разрешении 8К или же в замедленной съемке с частотой 960 к/с. Отметим, что Samsung Galaxy S21 Ultra поддерживает технологию 5G и специальный десктопный режим работы Samsung DeX.

Стоимость телефона составляет от 36 до 40 тыс. грн.

Фотокамера на двоих

Может, кому-то покажется, что смартфон в подарок — это банально, поэтому мы предложим вам еще одну идею, вернее, один гаджет — Fujifilm Instax Square SQ1. Камера способна делать моментальные физические фото, что кажется диковинкой в сегодняшнем цифровом мире. Чтобы получить снимок на бумаге, достаточно просто повернуть объектив один раз и нажать на кнопку спуска затвора.

[ + – ] "Хипстерская" фотокамера Fujifilm Instax Square SQ1 Фото: shopmoment.com

Аппарат использует фотобумагу для моментальной печати производства Fujifilm. Объектив у камеры двухкомпонентный с 0,4-кратным увеличением, диапазон съемки составляет 0,3 м и более (используйте режим автопортрета для 0,3–0,5 м). Регулировка освещенности происходит автоматически, эффективный диапазон работы постоянно работающей вспышки — 0,3–2,2 м.

В Украине приобрести ретро-камеру можно за 4,2 тыс. грн.