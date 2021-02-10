Топ-7 гаджетів у подарунок на 14 лютого для своєї половинки

Фокус зібрав ідеї презентів до найромантичнішого свята року — Дня святого Валентина.

Багато з вас до 14 лютого куплять цукерки, квіти, повітряні кульки, а може навіть м'які іграшки. Звичайно, ці милі дрібнички допоможуть створити святкову атмосферу, однак якісний подарунок здатний на куди більше, ніж просто "підняти настрій" вашій половинці. Якщо ви налаштовані серйозно, тоді пропонуємо вашій увазі ідеї "розумних" подарунків на День святого Валентина.

Бездротові навушники в подарунок

Бездротових навушників сьогодні безліч. Ви можете вибирати, орієнтуючись на ціни, технічні характеристики, бренди, але вибираючи подарунок на 14 лютого, ми рекомендуємо взяти до уваги ще й такий чинник, як дизайн.

[ + – ] Бездротові та яскраві навушники Huawei FreeBuds 3 Red Фото: Huawei

Навушники Huawei FreeBuds 3 Red приваблюють своїм яскравим "забарвленням" — й амбушури, і корпус для них виготовлені в червоному кольорі. Технічні особливості теж чудові: підтримка Bluetooth 5.1, 14,2-міліметрові динаміки з обмеженням у частотах від 20 до 20 тис. гц, технологія активного шумозаглушення. На одному заряді вони без проблем пропрацюють 4 години, водночас дозволять не тільки слухати треки, а й відповідати на дзвінки, оскільки оснащені мікрофоном із шумозаглушенням. Тобто вітер, шум вулиці не перебиватимуть ваш голос — абонент вас почує навіть у заметіль. Управляти гаджетами можна за допомогою сенсорних панелей, а можна і за допомогою голосового помічника. Для підзарядки варто використовувати кейс, а для зарядки — USB-кабель.

Вартість навушників варіюється від 3 — 5 тис. грн

Гаджети для чоловіків у подарунок знайти не так-то просто. Тут потрібно добре орієнтуватися в технологіях, читати відгуки, вивчати характеристики. А можна прислухатися до нашої поради та придбати Marshall Major II Bluetooth — бездротові навушники від британського бренду.

[ + – ] Демонстрація можливостей навушників Marshall Major II Bluetooth

Модель славиться своїми акустичними показниками — пристойною звуковою сценою та акцентом на середніх частотах. Пристрій оснастили технологією aptX, завдяки чому звук, який передається за допомогою Bluetooth, має CD-якість. Принадність навушників і в здатності працювати на повну потужність без підзарядки протягом 37 годин. У комплекті є кабель.

Вартість навушників становить від 2,2 — 2,7 тис. грн

Смарт-годинник для неї і для нього

Жінки напевно будуть раді отримати як подарунка на День святого Валентина Samsung Galaxy Watch Gold.

[ + – ] "Розумний" годинник Samsung Galaxy Watch Gold для стильних жінок Фото: Samsung

Цей смарт-годинник виглядає дуже елегантно, а також володіє і "внутрішньою красою" у вигляді таких функцій, як фітнес-трекер, що стежить за якістю сну, а також за своєчасним прийомом їжі та води, фізичною активністю. Усього він має 20 схожих показників. Уся інформація відображається на Super AMOLED-екрані діаметром 42 мм (є моделі й із 46-міліметровим екраном). Технологія LTE дозволить відповідати на дзвінки за допомогою годинника, не використовуючи при цьому смартфон. У Galaxy Watch Gold передбачено такий набір бездротових інтерфейсів: NFC, GPS, Wi-Fi та Bluetooth. Працювати без підзарядки гаджет може до 7 діб.

Розліт цін такий: 4 — 10 тис. грн.

[ + – ] Garmin Instinct Flame Red — аксесуар, який підійде чоловікам Фото: Garmin

Смарт-годинник Garmin Instinct Flame Red — аксесуар, який підійде чоловікам. Їх дизайн відповідає стилям одягу, які найчастіше вибирають хлопці, — спортивний, кежуал, смарт-кежуал. Модель має полімерний корпус та силіконовий ремінець. Інформація відображається на екрані діагоналлю 0,9-дюйма та роздільною здатністю 128х128 пікселів. Garmin Instinct можна використовувати як фітнес-теркер. Пристрій відстежує такі активності як біг, інтенсивна ходьба, плавання, велоспорт, активний відпочинок та інші, фіксуючи кількість кроків, спалених калорій, частоту серцебиття. Якщо законектити гаджет із телефоном, можна на екрані бачити текстові повідомлення, відповідати на дзвінки тощо. Годинники підтримують роботу з iOS- та Android-смартфонами, а синхронізація відбувається за допомогою Bluetooth. Час їхньої автономної роботи складає до 14 днів у звичайному режимі, або ж до 16 годин з увімкненим GPS.

Вартість варіюється від 7,7 до 10 тис. грн.

Смартфон на 14 лютого

Як заведено, люди діляться на "яблукоїдів" та "андроїдолюбів". Якщо ваша друга половинка належить до перших, тоді порадуйте її/його Apple iPhone 12 Pro Max.

[ + – ] Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max — ідеальний подарунок для "яблукоїдів" Фото: gagadget.com

Думаємо, ви багато знаєте про цю модель, тому перерахуємо найвидатніші її характеристики: 6,7-дюймовий дисплей, 128 ГБ вбудованої пам'яті та 6 ГБ — оперативної, процесор A14, оновлена система камер, що має ультраширококутний, ширококутний і телефото об'єктиви, плюс вбудований LiDAR, здатний сканувати об'єкти в кімнаті з дивовижною точністю, що важливо для VR і зйомки. Й останній штрих — магніт MagSafe на задній кришці для утримування пристрою на бездротовій зарядці, автомобільному тримачі, а також можливості прикріпити різні аксесуари.

Ціни: від 35,5 до 47 тис. грн

Флагман Samsung — Galaxy S21 Ultra — був анонсований і надійшов у продаж не так давно. Тож ті, хто чекав його до Нового року, можуть, нарешті, отримати апарат у подарунок на 14 лютого. Новинку від південнокорейського виробника розглянемо дещо детальніше. Телефон має 6,8-дюймовий Dynamic AMOLED 2X-дисплей, із роздільною здатністю 3200х1440 точок, вбудованим сканером відбитків пальців, підтримкою стилусу S Pen. За швидку та якісну роботу відповідають 8-ядерний чіп Samsung Exynos 2100, вбудована пам'ять об'ємом 256 ГБ та оперативна пам'ять на 12 ГБ.

[ + – ] Огляд смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra

Зробити пам'ятні фото під час свята допоможе основна камера з 4-ма сенсорами: 108 МП із ширококутним об'єктивом, 12 МП з ультраширококутний, 10 МП із телефотооб'єктивом і 3-кратним оптичним зумом, а також 10 МП із 10-кратним зумом. А селфі зробить фронтальна 40-мегапіксельна камера. Вона дозволяє знімати портрети, пейзажі, записувати відео з роздільною здатністю 8К або ж у сповільненій зйомці з частотою 960 к/с. Зазначимо, що Samsung Galaxy S21 Ultra підтримує технологію 5G і спеціальний десктопний режим роботи Samsung DeX.

Вартість телефону становить від 36 до 40 тис. грн.

Фотокамера на двох

Може, комусь здасться, що смартфон у подарунок — це банально, тому ми запропонуємо вам ще одну ідею, точніше, один гаджет — Fujifilm Instax Square SQ1. Камера здатна робити моментальні фізичні фото, що здається дивиною в сьогоднішньому цифровому світі. Щоб отримати знімок на папері, досить просто повернути об'єктив один раз і натиснути на кнопку затвору.

[ + – ] "Хіпстерска" фотокамера Fujifilm Instax Square SQ1 Фото: shopmoment.com

Апарат використовує фотопапір для миттєвого друку виробництва Fujifilm. Об'єктив у камери двокомпонентний з 0,4-кратним збільшенням, діапазон зйомки становить 0,3 м і більше (використовуйте режим автопортрету для 0,3-0,5 м). Регулювання освітленості відбувається автоматично, ефективний діапазон роботи спалаху, який постійно працює, — 0,3-2,2 м.

В Україні придбати ретро-камеру можна за 4,2 тис. грн.