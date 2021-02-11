Украинская компания Scallar привлекла $7,5 млн для стартапа по борьбе с мошеннической рекламой

Scallar планирует потратить инвестиции для популяризации своего продукта в Азии.

Украинская компания Scallar в рамках раунда А привлекала 7,5 млн долларов инвестиций для своего стартапа по борьбе с рекламным мошенничеством.

Об этом рассказывает портал techcrunch.com.

Лид-инвестором раунда стал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Также в нем участвовали TMT Investments, OTB Ventures и Speedinvest. Привлеченные средства компания Scallar планирует использовать для продолжения разработки своего продукта и его популяризации в Азии.

Основателями Scallar являются украинцы Инна Ушакова и Юрий Яшунин, которые ранее руководили агентством мобильного маркетинга Zenna. Работая в той компании они поняли, что мошенничество в рекламе выросло до такой степени, что начало представлять реальную угрозу для их бизнеса. Однако их не впечатлило ни одно из существовавших на тот момент решений по борьбе с мошенничеством, потому они решили разработать собственную технологию.

По итогу они полностью закрыли агентство Zenna и в сентябре 2020 года основали в Харькове компанию Scalarr.

Их стартап включает AutoBlock, который должен обнаруживать мошенничество до того, как рекламодатель заказывает рекламу, и DeepView, который используется платформами adtech (включая биржи рекламы, платформы на стороне спроса и платформы на стороне предложения).

По словам представителей Scalarr, их стартап может обнаруживать на 60% больше мошенничества, чем аналоги на рынке. Благодаря этому их клиенты в 2020 году сэкономили 22 млн долларов. Ушакова считает, что во многом это связано с технологией машинного обучения, которую использует их стартап.

"Мошенничество постоянно развивается. Это похоже на игру Тома и Джерри: они опережают вас, а мы пытаемся их поймать. Только машинное обучение может помочь вам спрогнозировать следующий шаг, и с помощью машинного обучения вы сможете обнаружить аномалии, которые не классифицируются. Сразу после этого наша аналитики должны иметь возможность взглянуть на эти отклонения и решить, является ли что-то статистически важным", — рассказала Ушакова.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский стартап Respeecher работал над "омолаживанием" голоса Люка Скайуокера в сериале "Мандалорец".