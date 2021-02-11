Українська компанія Scallar залучила $ 7,5 млн дол. для стартапу в боротьбі з шахрайською рекламою

Scallar планує витратити інвестиції для популяризації свого продукту в Азії.

Українська компанія Scallar у рамках раунду А залучила 7,5 млн доларів інвестицій для свого стартапу в боротьбі з рекламним шахрайством. Про це розповідає портал techcrunch.com.

Лід-інвестором раунду став Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). Також в ньому брали участь TMT Investments, OTB Ventures і Speedinvest. Залучені кошти компанія Scallar планує використовувати для продовження розробки свого продукту та його популяризації в Азії.

Засновниками Scallar є українці Інна Ушакова та Юрій Яшунін, які раніше керували агентством мобільного маркетингу Zenna. Працюючи в тій компанії вони зрозуміли, що шахрайство в рекламі зросло до такої міри, що почали загрожувати їхньому бізнесу. Однак їх не вразило жодне з наявних на той момент рішень у боротьбі із шахрайством, тому вони вирішили розробити власну технологію.

За підсумком вони повністю закрили агентство Zenna й у вересні 2020 року заснували в Харкові компанію Scalarr.

Їх стартап враховує AutoBlock, який повинен виявляти шахрайство до того, як рекламодавець замовляє рекламу, і DeepView, який використовується платформами adtech (враховуючи біржі реклами, платформи на стороні попиту та платформи на стороні пропозиції).

За словами представників Scalarr, їх стартап може виявляти на 60% більше шахрайства, ніж аналоги на ринку. Завдяки цьому їх клієнти в 2020 році заощадили 22 млн доларів. Ушакова вважає, що багато в чому це пов'язано з технологією машинного навчання, яку використовує їх стартап.

"Шахрайство постійно розвивається. Це схоже на гру Тома і Джеррі: вони випереджають вас, а ми намагаємося їх зловити. Тільки машинне навчання може допомогти вам спрогнозувати наступний крок, і за допомогою машинного навчання ви зможете виявити аномалії, не класифіковані. Одразу після цього наші аналітики повинні мати можливість поглянути на ці відхилення та вирішити, чи є щось статистично важливим", — розповіла Ушакова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український стартап Respeecher працював над "омолодженням" голосу Люка Скайвокера в серіалі "Мандалорець".