Ученые обнаружили способность у свинок играть в видеоигры при помощи пятака (фото)

За победу на уровне свинкам давали корм, и даже после поломки аппарата по выдаче награды, они продолжали играть.

Группа исследователей из США обнаружила способность, как минимум у 4 микро-свиней способность играть в видеоигры. Об этом сообщает BBC.

Свинки Гамлет, Омлет, Эбони и Эйвори смогли установить логическую связь между движением шарика и джойстиком.

Суть игры состояла в том, что был шар, которым нужно было атаковать препятствия. Для этого нужно было управлять шаром управляя джойстиком вверх и вниз.

[ + – ] Устройство механизма Фото: Frontiers

Для игры свиньи используют свой пятачок для управления джойстиком, выполненным в виде стика. Животные смогли установить логическую связь между джойстиком и изменениями на экране.

Обучить свинок игре смогли в несколько этапов. Сначала ученые поставили компьютер с игрой напротив свинок. После чего давались команды "смотри на экран", где свинки могли видеть шарик, который перемещался по экрану. Обучив смотреть на экран, исследователи обучили свинок управлять джойстиком за съедобную награду.

[ + – ] Свинка в процессе игры

Во время очередного эксперимента аппарат по выдаче награды сломался. Но свинка продолжала игру, получая вместо награды хвалебные комментарии ученых. По словам ученых, тот факт, что свиньи не имея пальцев и рук смогли играть уже "замечательно".

Но при этом микросвинки показывали разные успехи в играх. Гамлет играл лучше, чем Омлет. А Эйвори лучше, чем Эбони. Эйвори смог поражать цели в 76% случаев, тогда как Эбони в 34%. Такие результаты позволяют ученым утверждать, что это не случайные попытки, а преднамеренное и целенаправленное действие.

Доктор Кейт Дэниелс не удивлена результатами: "Я не думаю, что это станет сюрпризом для тех, кто работает со свиньями. Они не играют в Minecraft, но то, что они могут манипулировать ситуацией, чтобы получить награду, совсем неудивительно… Когда вы смотрите свинье прямо в глаза вы можете сказать, что там есть разум".

Напомним, ранее ученые создали тест, позволяющий определить гениальность у собак.