Учені виявили здатність у свинок грати у відеоігри за допомогою п'ятака (фото)

За перемогу на рівні свинкам давали корм, і навіть після зламу апарату з видачі нагороди, вони продовжували грати.

Група дослідників із США виявила здатність, як мінімум у 4 мікросвиней здатність грати у відеоігри. Про це повідомляє BBC.

Свинки Гамлет, Омлет, Ебоні й Ейворі змогли встановити логічний зв'язок між рухом кульки і джойстиком.

Суть гри полягала в тому, що була куля, якою потрібно було атакувати перешкоди. Для цього потрібно було керувати кулею, керуючи джойстиком вгору і вниз.

[ + – ] пристрій механізму Фото: Frontiers

Для гри свині використовують свій п'ятачок для управління джойстиком, виконаним у вигляді стіку. Тварини змогли встановити логічний зв'язок між джойстиком і змінами на екрані.

Навчити свинок грі змогли в кілька етапів. Спочатку вчені поставили комп'ютер з грою напроти свинок. Після чого давалися команди "дивись на екран", де свинки могли бачити кульку, яка переміщалася по екрану. Навчивши дивитися на екран, дослідники навчили свинок управляти джойстиком за їстівну нагороду.

[ + – ] Свинка в процесі гри

Під час чергового експерименту апарат з видачі нагороди зламався. Але свинка продовжувала гру, отримуючи замість нагороди хвалебні коментарі вчених. За словами вчених, той факт, що свині, не маючи пальців і рук, змогли грати, уже "чудовий".

Але при цьому мікросвині показували різні успіхи в іграх. Гамлет грав краще, ніж Омлет. А Ейворі краще, ніж Ебоні. Ейворі зміг вражати цілі в 76% випадків, тоді як Ебоні в 34%. Такі результати дозволяють вченим стверджувати, що це не випадкові спроби, а навмисна і цілеспрямована дія.

Доктор Кейт Деніелс не здивована результатами: "Я не думаю, що це стане сюрпризом для тих, хто працює зі свинями. Вони не грають у Minecraft, але те, що вони можуть маніпулювати ситуацією, щоб отримати нагороду, зовсім не дивно... Коли ви дивитеся свині прямо в очі, ви можете сказати, що там є розум".

Нагадаємо: раніше вчені створили тест, що дозволяє визначити геніальність у собак.