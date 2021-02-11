Хакеры продали украденные данные разработчика Cyberpunk 2077 и Witcher на аукционе

Пока неясно, кто покупатель или что он собирается делать с кодом игр. Цена за данные могла доходить до нескольких миллионов долларов.

Аукцион, который устроили злоумышленники, устроившие атаку на серверы разработчика CD Projekt Red, закрыт. Об этом пишет IGN.

Организация по мониторингу даркнета KELA сообщает, что аукцион, организованный для продажи файлов, закрыт после того, как извне было сделано "удовлетворительное предложение".

Сообщается, что это предложение предусматривает, что код не будет распространяться или продаваться дальше.

Виктория Кивилевич, аналитик по анализу угроз в KELA, объяснила, что, похоже, все украденные файлы, которые включают исходный код игры Cyberpunk 2077, нескольких версий The Witcher 3 и Гвинта, были проданы в одном пакете. Неясно, кто покупатель или что он собирается делать с кодом игр.

Также неясно, по какой цене были проданы файлы, но вчерашние отчеты показали, что авансовая закупочная цена составляет 7 миллионов долларов. Кивилевич предоставила IGN скриншот форума XSS от 10 февраля, в котором предполагаемый продавец говорит, что к доступу к аукциону нужно заплатить "блиц" (предварительную оплату покупки) из-за конфиденциальных данных, содержащихся в файлах. CD Projekt публично заявила, что не будет платить выкуп.

Ранее в сети появилась информация, что сумма начальной ставки на аукционе составляла миллион долларов. The Verge утверждали, что для доступа к торгам нужно было внести залог, а ставки повышались с шагом в 500 тысяч долларов.

Напомним, польская компания CD Project RED подверглась успешной и масштабной атаке хакеров. Украдены все исходные данные игр студии, внутренняя документация, а также зашифрованы все данные на серверах компании.