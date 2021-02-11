Хакери продали вкрадені дані розробника Cyberpunk 2077 і Witcher на аукціоні

Поки незрозуміло, хто покупець або що він збирається робити з кодом ігор. Ціна за дані могла доходити до декількох мільйонів доларів.

Аукціон, що організували зловмисники, які влаштували атаку на сервери розробника CD Projekt Red, закритий. Про це пише IGN.

Організація з моніторингу даркнету KELA повідомляє, що аукціон, організований для продажу файлів, закритий після того, як ззовні було зроблено "задовільну пропозицію".

Повідомляється, що ця пропозиція передбачає, що код не буде поширюватися або продаватися далі.

Вікторія Кивілевич, аналітик з аналізу загроз у KELA, пояснила, що, схоже, усі вкрадені файли, які включають вихідний код гри Cyberpunk 2077, декількох версій The Witcher 3 і гвинт, були продані в одному пакеті. Незрозуміло, хто покупець або що він збирається робити з кодом ігор.

Також незрозуміло, за якою ціною було продано файли, але вчорашні звіти показали, що авансова закупівельна ціна становить 7 мільйонів доларів. Кивілевич надала IGN скріншот форуму XSS від 10 лютого, у якому підозрюваний продавець каже, що надають допуск до аукціону за заплачений "бліц" (попередню оплату покупки) через конфіденційні дані, що містяться у файлах. CD Projekt публічно заявила, що не платитиме викуп.

Раніше в мережі з'явилася інформація, що сума початкової ставки на аукціоні становила мільйон доларів. The Verge стверджували, що для доступу до торгів потрібно було внести заставу, а ставки підвищувалися з кроком у 500 тисяч доларів.

Нагадаємо: польська компанія CD Project RED піддалася успішній і масштабній атаці хакерів. Вкрадено всі вихідні дані ігор студії, внутрішня документація, а також зашифровані всі дані на серверах компанії.