Ученые рассказали, какие из наших чувств развились первыми

Чувства являются неотъемлемой частью человеческого естества, каждые из них выполняют свои функции и облегчают нам жизнь.

У нас есть множество различных чувств, включая чувство равновесия, тепла, боли и способность ощущать положение наших конечностей (так называемая "проприоцепция"). Но если рассматривать пять классических чувств, то вкус во многом является самым древним, пишет Science Focus.

На самом деле вкус — это просто способность обнаруживать определенные химические вещества в нашем непосредственном окружении, и обитающие в океане бактерии начали чувствовать близлежащие питательные вещества еще 2 млрд. лет назад.

Зрение, или, по крайней мере, способность улавливать свет, было еще одним изобретением бактерий, но настоящие глаза, формирующие изображение, не развивались до появления многоклеточных животных около 570 млн. лет назад. К тому времени многие одноклеточные организмы также развили способность ощущать прикосновение.

Запах обычно означает способность обнаруживать химические вещества, переносимые в воздухе, поэтому этому чувству пришлось ждать еще около 70 млн. лет, прежде чем появились первые наземные животные.

Слух был последним, потому что звуковые волны слабее по сравнению с электромагнитными, такими как свет, и требуют специальных структур для усиления сигнала, особенно для высоких частот.

Полностью функционирующие уши появились только 275 млн. лет назад. Однако в 2015 году датские исследователи предположили, что двоякодышащие рыбы имели рудиментарный слух. Эти рыбы, вероятно, были самыми ранними позвоночными, которые начали совершать вылазку на сушу около 375 млн. лет назад, используя свои плавники, чтобы "переходить" от одного мелкого пруда к другому.

Исследование предполагает, что они могли обнаруживать низкочастотные звуки в воздухе с помощью колебаний головы, предоставляя им ранний предвестник того, что в конечном итоге эволюционировало у наземных животных в виде среднего уха и барабанной перепонки.

Напомним, что недавно ученые обнаружили один из самых древних музыкальных инструментов. Инструмент представляет собой морскую раковину, возраст которой составляет более 17 тыс. лет.