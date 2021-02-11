Учені розповіли, які з наших відчуттів розвинулися першими

Відчуття є невід'ємною частиною людського єства, кожні з них виконують свої функції і полегшують нам життя.

У нас є безліч різних відчуттів, включаючи рівновагу, тепло, біль і здатність відчувати стан наших кінцівок (так звана "пропріоцепція"). Але якщо розглядати п'ять класичних відчуттів, то смак багато в чому є найдавнішим, пише Science Focus.

Насправді смак — це просто здатність виявляти певні хімічні речовини в нашому безпосередньому оточенні. Бактерії в океані почали відчувати прилеглі поживні речовини ще 2 млрд. роки тому.

Зір, або принаймні здатність вловлювати світло, був ще одним винаходом бактерій, але справжні очі, що формують зображення, не розвивалися до появи багатоклітинних тварин близько 570 млн. років тому. На той час багато одноклітинних організмів також розвинули здатність відчувати дотик.

Запах зазвичай означає здатність виявляти хімічні речовини, що переносяться в повітрі, тому цьому почуттю довелося чекати ще близько 70 млн. років, перш ніж з'явилися перші наземні тварини.

Слух був останнім, тому що звукові хвилі слабші порівняно з електромагнітними, такими як світло, і вимагають спеціальних структур для посилення сигналу, особливо для високих частот.

Повністю функціональні вуха з'явилися тільки 275 млн. років тому. Однак у 2015 році данські дослідники припустили, що дводишні риби мали рудиментарний слух. Ці риби, ймовірно, були найбільш ранніми хребетними, які почали здійснювати вилазку на сушу близько 375 млн. років тому, використовуючи свої плавники, щоб "переходити" від одного дрібного ставка до іншого.

Дослідження передбачає, що вони могли виявляти низькочастотні звуки в повітрі за допомогою коливань голови, надаючи їм ранній провісник того, що в кінцевому підсумку еволюціонувало в наземних тварин у вигляді середнього вуха і барабанної перетинки.

Нагадаємо, що нещодавно вчені виявили один з найдавніших музичних інструментів. Інструмент являє собою морську раковину, вік якої становить понад 17 тис. років.