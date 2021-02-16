Прощай, Tinder! Почему сервисы для "серьезных" знакомств набирают обороты

Пользователи все чаще выбирают "нишевые" приложения, где совместимость потенциальной пары определяет гороскоп или религия.

Согласно отчету за 2020 год, приложение для знакомств Tinder расширило свою аудиторию до 57 млн человек по всему миру. Несомненно, этот факт говорит о популярности сервиса, однако Tinder уже давно вышел за рамки обычного дейтинг-сервиса, ведь с его помощью вы можете найти туристического гида, парикмахера и маникюршу. А еще свои профили там имеют украинские замки и разного рода бытовая техника. В общем, приложение стало таким же маркетинговым инструментом и витриной, как и Instagram.

Возможно, по этой причине люди, которые и впрямь ищут пару в интернете, потихоньку начали мигрировать в другие сервисы, обеспечивающие им общение с реальными людьми и дающие возможность как можно точнее определить, подходит ли тот или иной человек на роль постоянного партнера, или нет.

Jigsaw — последовательное знакомство

Буквально на днях британский стартап Jigsaw (англ. "головоломка") привлек инвестиции в размере $3,7 млн от The Relationship Corp. и нескольких бизнес-ангелов из США и Великобритании. Пока приложение имеет всего 150 тыс. зарегистрированных пользователей и доступно только гражданам США и Великобритании, однако инвестиции помогут продукту расширить географию. Думаем, что в других странах продукт будет популярен, а все потому, что способен обеспечить "серьезные" знакомства, в отличие от Badoo и Tinder, нацеленных на "быстрые" свидания. А все дело в принципе работы Jigsaw — тут лицо каждого пользователя скрыто паззлами, чем больше вы общаетесь с тем или иным юзером, тем быстрее "открывается" его лицо.

[ + – ] Сервис Jigsaw постепенно открывает лицо юзера, чем больше вы с ним общаетесь Фото: Jigsaw

Основатели стартапа, Алекс Даррант и Макс Адамски, говорят, что такая коммуникация помогает узнать больше о внутреннем мире человека, тогда как иные дейтинг-сервисы акцентируют внимание на внешности. В итоге, людям не о чем говорить, их мысли заняты только возможностью быстрого секса. А юзеры Jigsaw будут ценить, прежде всего, интеллект, а потом уж оценивать внешность.

Кстати, по такому же принципу работают еще несколько приложений: Willow, SʼMore, Taffy и Veil.

Chorus — приложение-сваха

Данное приложение юзеры прозвали "свахой". Дело в том, что сервис позволяет вашим друзьям рекомендовать вас (или вам) другим пользователям. Они также могут оставлять хвалебные отзывы в вашем профиле, рассказывать забавные истории о вас, в общем, — рекламировать вас на все лады.

[ + – ] Chorus позволяет друзьям и близким вмешиваться в вашу личную жизнь Фото: getchorus.co

А недавно появилась новая функция — "свидание вслепую", когда программа выбирает потенциальную пару и вы, на свой страх и риск, идете с ним/ней на свидание.

Аналогичным образом работает и сервис Ship.

Chekmate — общение лицом к лицу

Сервис Chekmate был основан во время пандемии и призван преодолеть разрыв между онлайн- и офлайн-свиданиями, поскольку не предусматривает общение посредством переписки. Вместо этого пользователи общаются исключительно с помощью голосовых и видеосообщений.

[ + – ] В Chekmate можно общаться только при помощи видеосвязи - никаких переписок Фото: Chekmate

Если юзеры решили, что они подходят друг другу, приложение предложит им местные заведения в качестве места для свидания. Пока что Chekmate могут пользоваться только граждане США.

NUiT — совместимость по гороскопу

Это приложение оценят любители астрологии, ведь сервис для расчета совместимости пользователей использует не только общеизвестные данные знаков Зодиака, но и некий сложный алгоритм, составляющий для каждого персональную натальную карту. Натальная карта — это своего рода диаграмма, отображающая положение Солнца, Луны и планет Солнечной системы в момент вашего рождения.

[ + – ] Сервис NUiT подбирает пару по звездам Фото: NUiT

После тщательного изучения вашего гороскопа, сервис предложит достойных, по его мнению, кандидатов. Также тут есть функция, позволяющая скрыть профиль от людей определенного типа. Например, представители ЛГБТ-сообщества могут "спрятаться" от гетеросексуалов.

Vinylly — площадка для меломанов

Это приложение ориентировано на меломанов. Его создатели считают, что любовь к определенным музыкальным жанрам может помочь людям найти свою настоящую любовь. Для этого пользователям нужно связывают свою учетную запись Spotify с профилем на Vinylly, и приложение с помощью анализа потоковых данных выдаст список людей с такими же музыкальными вкусами, как у вас.

[ + – ] Vinylly поможет найти друга "по музыке" Фото: Vinylly app

Сервис также учитывает разного рода "музыкальные привычки" — владеете ли вы каким-либо инструментом, умеете ли петь, какую аудиотехнику предпочитаете, посещаете ли концерты.

В скором времени выйдет Android-версия данного сервиса.

Whisk — интеллектуальный клуб знакомств

Вместо вашей учетной записи Spotify, приложение Whisk использует вашу "учетку" Twitter. По сути, ваш профиль знакомств и профиль Twitter — одно и то же. Это звучит странно, однако создатели сервиса объясняют такой подход следующим образом:

[ + – ] Приложение Whisk использует "учетку" Twitter, чтобы продемонстрировать ваш интеллект Фото: Whisk

"Вместо того, чтобы создавать свой профиль на основе данных, которые невозможно проверить, Whisk использует достоверную и своевременную информацию из вашей учетной записи Twitter, чтобы продемонстрировать ваше истинное чувство юмора, интересы и мнения и пр.". В настоящее время сервис находится на стадии бета-тестирования, так что можете принять участие в качестве тестировщика.

Heybaby — место встречи будущих родителей

Название этого дейтинг-сервиса может показаться излишне сексуальным, однако это не так. Продукт "заточен" под одиноких родителей или под тех, кто непременно хочет иметь детей.

[ + – ] Heybaby - приложение, для тех, кто хочет иметь и партнера, и детей Фото: Heybaby

Заполняя профиль тут, необходимо ответить на ряд вопросов о своем (потенциальном) стиле воспитания, планах на будущее и многом другом. Задача сервиса заключается не только в том, чтобы подобрать не просто идеальных супругов, а идеальных родителей.

Muzmatch — "халяльный" дейтинг-сервис

Этот "халяльный" сервис для знакомств основали лондонцы Шахзад Юнас и Райан Броуди. Его девиз: "Мусульмане не встречаются — они женятся". На данный момент продукт доступен жителям 210 стран, имеет поддержку 14 языков, а его аудитория составляет 1,5 млн пользователей.

[ + – ] Muzmatch ориентирован на мусульман, но зарегистрироваться тут и найти пару могут и представители других религий

Основной его фишкой является строгая система проверки личности каждого юзера: на этапе регистрации ИИ-алгоритмы проверяют подлинность электронной почты, номера телефона. Затем вы должны сделать селфи и отправить модераторам, которые лично проверяют, насколько оно соответствует загруженным фото. С одной стороны, сервис не обеспечивает вам анонимность, но с другой — вы можете быть уверены, что общаетесь с реальным конкретным человеком, а не с фейком. Кстати, воспользоваться услугами приложения могут люди, не исповедующие ислам.

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