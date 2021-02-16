Прощавай, Tinder! Чому сервіси для "серйозних" знайомств набирають обертів

Користувачі все частіше обирають "нішеві" додатки, де сумісність потенційної пари визначає гороскоп або релігія.

Згідно зі звітом за 2020 рік, додаток для знайомств Tinder розширив свою аудиторію до 57 млн осіб по всьому світу. Безсумнівно, цей факт говорить про популярність сервісу, проте Tinder уже давно вийшов за рамки звичайного дейтинг-сервісу, адже з його допомогою ви можете знайти туристичного гіда, перукаря і манікюрницю. А ще свої профілі там мають українські замки і різного роду побутова техніка. Загалом додаток став таким же маркетинговим інструментом і вітриною, як і Instagram.

Можливо, з цієї причини люди, які і справді шукають пару в інтернеті, потихеньку почали мігрувати в інші сервіси, що забезпечують їм спілкування з реальними людьми і дають можливість якомога точніше визначити, чи підходить та чи інша людина на роль постійного партнера, чи ні.

Jigsaw — послідовне знайомство

Буквально на днях британський стартап Jigsaw (англ. "Головоломка") залучив інвестиції розміром $ 3,7 млн від The Relationship Corp. і декількох бізнес-ангелів із США і Великобританії. Поки програма має всього 150 тис. зареєстрованих користувачів і доступна тільки громадянам США і Великобританії, проте інвестиції допоможуть продукту розширити географію. Думаємо, що в інших країнах продукт буде популярний, а все тому, що здатний забезпечити "серйозні" знайомства, на відміну від Badoo та Tinder, націлених на "швидкі" побачення. А вся справа в принципі роботи Jigsaw — тут обличчя кожного користувача приховане пазлами, чим більше ви спілкуєтеся з тим чи іншим користувачем, тим швидше "відкривається" його обличчя.

[ + – ] Сервіс Jigsaw поступово відкриває обличчя користувача, чим більше ви з ним спілкуєтесь Фото: Jigsaw

Засновники стартапу, Алекс Даррант і Макс Адамський, кажуть, що така комунікація допомагає дізнатися більше про внутрішній світ людини, коли інші дейтинг-сервіси акцентують увагу на зовнішності. У підсумку людям немає про що говорити, їхні думки зайняті тільки можливістю швидкого сексу. А користувачі Jigsaw будуть цінувати, перш за все, інтелект, а потім вже оцінювати зовнішність.

До речі, за таким же принципом працюють ще кілька додатків: Willow, S'More, Taffy і Veil.

Chorus — додаток-сваха

Цей додаток користувачі прозвали "свахою". Справа в тому, що сервіс дозволяє вашим друзям рекомендувати вас (або вам) іншим користувачам. Вони також можуть залишати хвалебні відгуки у вашому профілі, розповідати кумедні історії про вас, у цілому, — рекламувати вас на всі лади.

[ + – ] Chorus дозволяє друзям і близьким втручатися у ваше особисте життя Фото: getchorus.co

А нещодавно з'явилася нова функція — "побачення наосліп", коли програма вибирає потенційну пару і ви, на свій страх і ризик, йдете з ним/нею на побачення.

Аналогічним чином працює і сервіс Ship.

Chekmate — спілкування віч-на-віч

Сервіс Chekmate був заснований під час пандемії і покликаний подолати розрив між онлайн- і офлайн-побаченнями, оскільки не передбачає спілкування за допомогою листування. Замість цього користувачі спілкуються тільки за допомогою голосових і відеоповідомлень.

[ + – ] У Chekmate можна спілкуватися тільки за допомогою відеозв'язку — ніяких листувань Фото: Chekmate

Якщо користувачі вирішили, що вони підходять одне одному, додаток запропонує їм місцеві заклади як місце для побачення. Поки що Chekmate можуть користуватися тільки громадяни США.

NUiT — сумісність зодіаку

Цю програму оцінять любителі астрології, адже сервіс для розрахунку сумісності користувачів використовує не тільки загальновідомі дані знаків Зодіаку, але і якийсь складний алгоритм, що становить для кожного персональну натальну карту. Натальна карта — це свого роду діаграма, що відображає положення Сонця, Місяця і планет Сонячної системи в момент вашого народження.

[ + – ] Сервіс NUiT підбирає пару за зірками Фото: NUiT

Після ретельного вивчення вашого гороскопу, сервіс запропонує гідних, на його думку, кандидатів. Також тут є функція, що дозволяє приховати профіль від людей певного типу. Наприклад, представники ЛГБТ-спільноти можуть "сховатися" від гетеросексуалів.

Vinylly — майданчик для меломанів

Ця програма спрямована на меломанів. Його творці вважають, що любов до певних музичних жанрів може допомогти людям знайти свою справжню любов. Для цього користувачам потрібно пов'язують свій обліковий запис Spotify з профілем на Vinylly, і додаток за допомогою аналізу потокових даних видасть список людей з такими ж музичними смаками, як у вас.

[ + – ] Vinylly допоможе знайти друга "за музикою" Фото: Vinylly app

Сервіс також враховує різного роду "музичні звички" — чи володієте ви яким-небудь інструментом, чи вмієте співати, якій аудіотехніці віддаєте перевагу, чи відвідуєте ви концерти.

Незабаром вийде Android-версія цього сервісу.

Whisk — інтелектуальний клуб знайомств

Замість вашого профілю Spotify, додаток Whisk використовує вашу "обліковку" Twitter. По суті, ваш профіль знайомств і профіль Twitter — одне і те ж. Це звучить дивно, проте творці сервісу пояснюють цей підхід так:

[ + – ] Додаток Whisk використовує "обліковку" Twitter, щоб продемонструвати ваш інтелект Фото: Whisk

"Замість того, щоб створювати свій профіль на основі даних, які неможливо перевірити, Whisk використовує достовірну і своєчасну інформацію про ваш обліковий запис Twitter, щоб продемонструвати ваше справжнє почуття гумору, інтереси і думки тощо". Наразі сервіс перебуває на стадії бета-тестування, тому можете взяти участь у ролі тестувальника.

Heybaby — місце зустрічі майбутніх батьків

Назва цього дейтинг-сервісу може видатися надто сексуальною, проте це не так. Продукт "заточений" під одиноких батьків або під тих, хто неодмінно хоче мати дітей.

[ + – ] Heybaby — додаток, для тих, хто хоче мати і партнера, і дітей Фото: Heybaby

Заповнюючи профіль тут, необхідно відповісти на ряд запитань щодо вашого (потенційного) стилю виховання, планів на майбутнє і багато іншого. Завдання сервісу полягає не тільки в тому, щоб підібрати не просто ідеальне подружжя, а й ідеальних батьків.

Muzmatch — "халяльний" дейтинг-сервіс

Цей "халяльний" сервіс для знайомств заснували лондонці Шахзад Юнас і Раян Броуді. Його девіз: "Мусульмани не зустрічаються — вони одружуються". Наразі продукт доступний жителям 210 країн, має підтримку 14 мов, а його аудиторія становить 1,5 млн користувачів.

[ + – ] Muzmatch орієнтований на мусульман, але зареєструватися тут і знайти пару можуть і представники інших релігій

Основною його фішкою є сувора система перевірки особистості кожного користувача: на етапі реєстрації ІІ-алгоритми перевіряють справжність електронної пошти, номери телефону. Потім ви повинні зробити селфі і відправити модераторам, які особисто перевіряють, наскільки воно відповідає завантаженим фото. З одного боку, сервіс не забезпечує вам анонімність, але з іншого — ви можете бути впевнені, що спілкуєтеся з реальною конкретною людиною, а не з фейком. До речі, скористатися послугами програми можуть люди, які не визнають іслам.

Раніше ми повідомляли, що аудіотехнології стають трендом №1 в IT-індустрії і розбиралися в причинах такої популярності.