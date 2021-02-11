Sound on: почему аудио становится трендом №1 в IT-индустрии

Все мы устали от статических и двигающихся картинок. Похоже, что в 2021 году наступила эра аудио.

Айтишники уже давно поняли, что юзеры пресытились фито- и видеоконтентом, поэтому решили вывести аудиотехнологии в авангард. Тут стоит оговориться, что в США, к примеру, разговорное радио никогда не сдавало своих позиций.

В 2019 году Пулитцеровскую премию начали вручать авторам подкастов. Также среди американских и европейских СМИ очень популярным является формат аудиостатей и аудионовостей — можете прочесть, а можете и послушать.

Данные исследования Podcast Download 2020 показали, что количество пользователей, предпочитающих аудиоконтент (а именно — подкасты), постоянно растет. Аналитики пришли к выводу, что

39% слушают подкасты более 6-ти часов в неделю (в 2019 году этот показатель составлял 36%, а в 2018 — 34%). С 2017 года аудитория увеличилась на 22%.

Время, затрачиваемое на слушание тоже возросло — на 16%.

Apple Podcasts выбрали 22%, а Spotify — 20%. 16% предпочитают другие платформы.

В 2020 году самыми популярными были такие темы:

Новости. Юмор. Развлечения. Сторителлинг. Технологии.

При такой популярности, стоит отметить, вырос рынок аудиорекламы, которому аналитики из eMarketer пророчат светлое будущее.

[ + – ] Прогнозы экспертов eMarketer касательно роста аудиорекламы Фото: eMarketer

На фоне такой популярности аудиоконтента в любых форматах, не удивительно, что запущенная в прошлом году соцсеть Clubhouse пришлась по вкусу многим юзерам. Историю ее успеха Фокус детально разбирал в материале "Убийца" TikTok и Instagram. Почему новая соцсеть Clubhouse становится популярной". А буквально сегодня стало известно, что Марк Цукерберг (настоящий, а не тот, который обанкротился в РФ), Джек Дорси и Марк Кьюбан уже работают над созданием сервисов-клонов в пику Clubhouse. Господину Цукербергу не впервой "адаптировать" чужие идеи, в чем его уже упрекнули многие профильные СМИ. От Twitter давно ожидали подобного формата — еще с 2019 года. А вот проект миллиардера Марка Кьюбана выглядит темной лошадкой. Давайте посмотрим на нее поближе.

Что такое Fireside?

Согласно сведениям The Verge, сооснователями Fireside являются Марк Кьюбан и Фалон Фатеми. По задумке стартаперов, пользователи сервиса смогут не только записывать и транслировать свои подкасты, но и зарабатывать на них, используя специальный интегрированный инструментарий. Какой именно — пока тайна. Дата основания сервиса также держится в секрете, но журналисты думают, что над ним начали работать в 2020 году, потому что тогда публиковались вакансии, приглашающие к сотрудничеству разных специалистов.

"Современные медиаплатформы ставили нас в жесткие рамки и делали общение односторонним. они также не предусматривали для нас ни интерактива, ни аналитики, — прокомментировала Фатеми, обращаясь к потенциальным пользователям. — Мы создаем одинаковые для всех правила игры, расширяем возможности создателей контента в зависимости от того, что они говорят, а не от того, насколько громко они говорят. Мы хотим, чтобы каждый из них смог построить свое медиа".

Ранее Фалон Фатеми руководила стартапом для работы с клиентами Node, который базировался на ИИ-технологии. В прошлом году она продала свой продукт и перешла в новый проект Марка Кьюбана. Интересно, что Кьюбан был одним из инвесторов Node… Наверное, бизнесмен посчитал Fireside более перспективным.

В стороне от аудиопрогресса не остаются производители hardware. И если в прошлом году многие изумлялись полноразмерным наушникам Apple, то сегодня решение Тима Кука вывести на и без того переполненный рынок такой продукт, не кажется экзотическим. Думаем, он что-то знал… и не только он.

Загадочные аудиоустройства Xiaomi

В своем Twitter индийское подразделение Xiaomi сделало анонс: 22 февраля 2021 года состоится презентация двух новых гаджетов. Судя по фото, устройства связаны с аудиотехнологиями.

[ + – ] Индийское подразделение компании Xiaomi анонсировало аудиозагадочный прибор Фото: Xiaomi

Как видно на фото, аппарат дополняют проводные наушники да и размещенный на изображении текст прямо указывает на звуковые устройства. Эксперты только руками разводят, гадая, что же это может быть, ведь в модельном ряду компании полно аудиодевайсов. Подождем — увидим.

Наушники из "Ничего"

Одной из самых громких IT-новостей нового года была о том, что сооснователь OnePlus, Карл Пей, рискнул и представил на рынке собственный бренд под названием Nothing. Инвестор Google Ventures оценил троллинг и выделили Карлу $15 млн. Месяц спустя стало известно, какой продукт компания презентует первым — это будут беспроводные наушники. Опять равнение на аудиотренд.

[ + – ] Карл Пей - основатель нового бренда Nothing Фото: Nothing

Летом 2021 года они будут анонсированы, тогда же поступят в продажу. Во втором полугодии Пей будет удивлять бытовой смарт-техникой. Эксперты говорят, что основными конкурентами на рынке аудиогарнитуры станут Apple, Samsung, Huawei, Sony, Bose и Sennheiser.

Беспроводные наушники, кстати, могут послужить хорошим подарком ко Дню святого Валентина. Мы подскажем, какие модели сейчас в тренде.