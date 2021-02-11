Sound on: чому аудіо стає трендом №1 в IT-індустрії

Всі ми втомилися від статичних і рухаються картинок. Схоже, що у 2021 році настала ера аудіо.

Айтішники вже давно зрозуміли, що користувачі переситилися фото- і відеоконтентом, тому вирішили вивести аудіотехнології в авангард. Тут варто зробити застереження, що в США, наприклад, розмовне радіо ніколи не здавало своїх позицій.

У 2019 Пулітцерівську премію почали вручати авторам подкастів. Також серед американських та європейських ЗМІ дуже популярним є формат аудіостатей та аудіоновин — можете прочитати, а можете і послухати.

Дані дослідження Podcast Download 2020 показали, що кількість користувачів, що надають перевагу аудіоконтенту (а саме — подкастам), стає дедалі більше. Аналітики дійшли висновку, що

39% слухають подкасти більше 6-ти годин на тиждень (у 2019 році цей показник становив 36%, а в 2018 — 34%). З 2017 року аудиторія збільшилася на 22%.

Час, що витрачається на слухання теж збільшився — на 16%.

Apple Podcasts вибрали 22%, а Spotify — 20%. 16% надають перевагу іншим платформам.

У 2020 році найпопулярнішими були такі теми:

Новини. Гумор. Розваги. Сторітелінг. Технології.

При такій популярності, варто зазначити, виріс ринок аудіореклами, якому аналітики з eMarketer пророкують світле майбутнє.

[ + – ] Прогнози експертів eMarketer щодо зростання аудіореклами Фото: eMarketer

На тлі такої популярності аудіоконтенту в будь-яких форматах, не дивно, що запущена у минулому році соцмережа Clubhouse припала до смаку багатьом користувачам. Історію її успіху Фокус детально розбирав в матеріалі "Вбивця" TikTok та Instagram. Чому нова соцмережа Clubhouse стає популярною" . А буквально сьогодні стало відомо, що Марк Цукерберг (справжній, а не той, який збанкрутував в РФ), Джек Дорсі та Марк Кьюбан вже працюють над створенням сервісів-клонів у піку Clubhouse. Пану Цукербергу не вперше "адаптувати" чужі ідеї, щодо чого йому вже дорікнули багатопрофільні ЗМІ. Від Twitter давно очікували подібного формату — ще з 2019 року. А ось проект мільярдера Марка Кьюбана виглядає темною конячкою. Давайте подивимося на неї ближче.

Що таке Fireside?

Згідно відомостям The Verge, співзасновниками Fireside є Марк Кьюбан і Фалон Фатемі. За задумом стартаперів, користувачі сервісу зможуть не тільки записувати і транслювати свої подкасти, а й заробляти на них, використовуючи спеціальний інтегрований інструментарій. Який саме — поки таємниця. Дата заснування сервісу також тримається в секреті, але журналісти думають, що над ним почали працювати у 2020 році, тому що тоді публікувалися вакансії, що запрошують до співпраці різних фахівців.

"Сучасні медіаплатформи ставили нас в жорсткі рамки і робили спілкування одностороннім. Вони також не передбачали для нас ні інтерактиву, ні аналітики, — прокоментувала Фатемі, звертаючись до потенційних користувачам. — Ми створюємо однакові для всіх правила гри, розширюємо можливості творців контенту в залежності від того, що вони говорять, а не від того, наскільки голосно вони говорять. Ми хочемо, щоб кожен з них зміг побудувати своє медіа ".

Раніше Фалон Фатемі керувала стартапом для роботи з клієнтами Node, який базувався на ІІ-технології. У минулому році вона продала свій продукт і перейшла в новий проект Марка Кьюбана. Цікаво, що Кьюбана був одним з інвесторів Node ... Напевно, бізнесмен вирішив Fireside більш перспективним.

Осторонь від аудіопрогресса не залишаються виробники hardware. І якщо в минулому році багато дивувалися повнорозмірним навушників Apple, то сьогодні рішення Тіма Кука вивести на і без того переповнений ринок такий продукт, чи не здається екзотичним. Думаємо, він щось знав ... і не тільки він.

Загадкові аудіо Xiaomi

У своєму Twitter індійський підрозділ Xiaomiзробило анонс : 22, лютого 2021 року відбудеться презентація двох нових гаджетів. Судячи з фото, пристрої зв'язані з аудіотехнологіями.

[ + – ] Індійський підрозділ компанії Xiaomi анонсувало аудіозагадочний прилад Фото: Xiaomi

Як видно на фото, апарат доповнюють провідні навушники та й розміщений на зображенні текст прямо вказує на звукові пристрої. Експерти тільки руками розводять, гадаючи, що ж це може бути, адже в модельному ряду компанії повно аудіодевайсов. Почекаємо — побачимо.

Навушники з "Нічого"

Однією з найгучніших IT-новин нового року була про те, що співзасновник OnePlus, Карл Пий, ризикнув і представив на ринку власний бренд під назвою Nothing. Інвестор Google Ventures оцінив тролінг і виділили Карлу $ 15 млн. Через місяць стало відомо, який продукт компанія презентує першим — це будуть бездротові навушники. Знову рівняння на аудіотренд.

[ + – ] Карл Пий — засновник нового бренду Nothing Фото: Nothing

Влітку 2021 року ці фірми будуть анонсовані, тоді ж надійдуть в продаж. У другому півріччі Пий буде дивувати побутової смарт-технікою. Експерти кажуть, що основними конкурентами на ринку аудіогарнітури стануть Apple, Samsung, Huawei, Sony, Bose і Sennheiser.

Бездротові навушники, до речі, можуть послужити хорошим подарунком до Дня святого Валентина. Ми підкажемо, які моделі зараз в тренді.