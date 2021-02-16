Миграция динозавров стала возможной благодаря серьезному изменению климата, - ученые

Снижения уровня CO2, а также существование Пангеи, не разделенной океанами, способствовали успешному путешествию динозавров в Гренландию.

Согласно новому исследованию Института Земли Колумбийского университета, серьезное изменение уровня углекислого газа (CO2) в атмосфере могло помочь динозаврам совершить путешествие из Южной Америки в Гренландию длиной 10 500 км, пишет Earth.com.

Эксперты изучили предыдущие анализы ученых, которые предполагали, что группа длинношеих травоядных динозавров, известных как завроподоморфы, прибыла в Гренландию где-то между 225 и 205 млн. лет назад.

Но, тщательно сопоставив в своем новом исследовании образцы древнего магнетизма в слоях горных пород на ископаемых территориях в Южной Америке, Аризоне, Нью-Джерси, Европе и Гренландии, они пришли к более точной оценке, предполагающей, что динозавры прибыли на территорию современной Гренландии около 214 млн. лет назад. В это время все континенты были частью суперконтинента Пангея.

Ископаемые останки показывают, что завроподоморфы впервые появились в Аргентине и Бразилии около 230 млн. лет назад, в связи с чем возникает вопрос: Почему тогда они так долго распространялись в Северном полушарии?

"В целом динозавры могли пройти от одного полюса к другому, так как тогда между ними еще не было океанов и больших гор. И все же на это ушло 15 млн. лет", — говорит соавтор исследования Деннис Кент.

Кент подсчитал, что если бы стадо динозавров проходило всего 1,6 км в день, путешествие между Южной Америкой и Гренландией заняло бы менее 20 лет.

Примерно 215 млн. лет назад в триасовый период наблюдался чрезвычайно высокий уровень CO2, с концентрациями около 4 тыс. мд (миллионная доля). Но между 215 и 212 млн. лет назад его концентрация снизилась вдвое. Это было то самое время, когда завроподоморфы отправились в свое долгое путешествие в Гренландию.

По мнению ученых, резкое падение уровня CO2 и миграция завроподоморфов между собой связаны. Они предполагают, что более умеренный уровень углекислого газа помог устранить климатические барьеры, которые ранее ограничивали динозавров в Южной Америке.

Авторы исследования объяснили, что на планете, перегруженной CO2, вполне могли существовать экстремальные климатические условия, которые помешали динозаврам мигрировать.

Повышенный уровень углекислого газа увеличивает засушливость и влажность изначально сухих и влажных районов. Когда 215-212 млн. лет назад уровень CO2 снизился, тропические регионы стали более мягкими, а засушливые — более влажными.

Не исключено, что вдоль рек и озер, существовали проходы, которые помогали выжить травоядным животным на пути в Гренландию.

"Прибыв в Гренландию, они там окончательно обосновались. Ученые постоянно находят их окаменелости в этом районе", — добавляют эксперты.

По словам Кента, идея о том, что снижение уровня CO2 могло помочь динозаврам преодолеть климатический барьер, является правдоподобной и, похоже, подтверждается летописью окаменелостей.