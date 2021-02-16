Міграція динозаврів стала можливою завдяки серйозній зміні клімату, — вчені

Зниження рівня CO2, а також існування Пангеї, не розділеної океанами, сприяли успішній подорожі динозаврів до Гренландії.

Згідно з новим дослідженням Інституту Землі Колумбійського університету, серйозна зміна рівня вуглекислого газу (CO2) в атмосфері могла допомогти динозаврам здійснити подорож з Південної Америки в Гренландію довжиною 10 500 км, пише Earth.com.

Експерти вивчили попередні аналізи вчених, які припускали, що група довгошиїх травоїдних динозаврів, відомих як завроподоморфи, прибула в Гренландію десь між 225 і 205 млн років тому.

Але, ретельно зіставивши у своєму новому дослідженні зразки стародавнього магнетизму в шарах гірських порід та копалин на територіях у Південній Америці, Арізоні, Нью-Джерсі, Європі та Гренландії, вони прийшли до більш точній оцінки, яка передбачає, що динозаври прибутку на територію сучасної Гренландії близько 214 млн. років тому. В цей час всі континенти були частиною суперконтиненту Пангея.

Викопні рештки показують, що завроподоморфи вперше з'явилися в Аргентині і Бразилії близько 230 млн років тому, у зв'язку з чим виникає питання: чому тоді вони так довго поширювалися у Північній півкулі?

"Загалом динозаври могли пройти від одного полюса до іншого, так як тоді між ними ще не було океанів і високих гір. І все ж на це пішло 15 млн років", — говорить співавтор дослідження Денніс Кент.

Кент підрахував, що якби стадо динозаврів проходило всього 1,6 км в день, подорож між Південною Америкою і Гренландією зайняло б менше 20 років.

Приблизно 215 млн років тому в тріасовий період спостерігався надзвичайно високий рівень CO2, з концентраціями близько 4 тис мд (мільйонна частка). Але між 215 і 212 млн років тому його концентрація знизилася вдвічі. Це був той самий час, коли завроподоморфи вирушили у свою довгу подорож до Гренландії.

На думку вчених, різке падіння рівня CO2 і міграція завроподоморфів між собою пов'язані. Вони припускають, що помірніший рівень вуглекислого газу допоміг усунути кліматичні бар'єри, які раніше обмежували динозаврів у Південній Америці.

Автори дослідження пояснили, що на планеті, перевантаженій CO2, цілком могли існувати екстремальні кліматичні умови, які перешкодили динозаврам мігрувати.

Підвищений рівень вуглекислого газу збільшує посушливість і вологість спочатку сухих та вологих районів. Коли 215-212 млн років тому рівень CO2 знизився, тропічні регіони стали м'якшими, а посушливі — вологішими.

Не виключено, що вздовж річок і озер, існували проходи, які допомагали вижити травоїдним тваринам на шляху до Гренландії.

"Прибувши до Гренландії, вони там остаточно влаштувалися. Вчені постійно знаходять їх скам'янілості у цьому районі", — додають експерти.

За словами Кента, ідея про те, що зниження рівня CO2 могло допомогти динозаврам подолати кліматичний бар'єр, є правдоподібною і, схоже, підтверджується літописом скам'янілостей.