Ученые рассказали, что может защитить астронавтов от космического излучения

Космическая радиация способна повреждать белки и ДНК человека, вызывая рак, а также влиять на работу сердца.

Одним из самых серьезных препятствий для дальних космических путешествий является защита астронавтов от разрушительного воздействия космической радиации, пишет Science Focus.

Космические лучи и протонные штормы, испускаемыми Солнцем, подвергают астронавтов опасному уровню радиации, с которым человеческий организм не в силах справится. Тем не менее диета, богатая антиоксидантами, может в некоторой степени защитить сердечно-сосудистую систему человека в космосе.

"Если мы хотим, чтобы человек мог отправляться в дальние космические путешествия, мы должны понимать влияние болезней и то, как от них защититься", — говорит доктор Йеспер Хьортнес из Медицинского центра Лейденского университета в Нидерландах.

Излучение может не только повреждать белки и ДНК человека, вызывая рак, но и влиять на сердце. В статье, опубликованной в журнале Frontiers in Cardiovascular Medicine, Хьортнес и его команда проанализировали доказательства того, как радиация влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы человека и что можно сделать, чтобы защитить астронавтов. Команда изучила данные людей, прошедших лучевую терапию от рака, а также исследования радиационного воздействия на мышей.

Они обнаружили, что излучение может привести к ремоделированию миокарда, при котором структура сердца начинает изменяться, и вместо здоровых мышц растет жесткая фиброзная ткань, что может спровоцировать сердечную недостаточность. Также радиация способна вызвать накопление жиров и холестерина в кровеносных сосудах, что может привести к инсульту или сердечному приступу.

Кроме того, эксперты изучили доказательства, касающиеся защитных мер, включая радиозащитные препараты и изменения в рационе питания. Они выяснили, что богатая антиоксидантами диета, включающая большое количество зеленых овощей, таких как шпинат, а также свекла и помидоры, была многообещающей в снижении вредного воздействия радиации.

Однако убедительных доказательств пока недостаточно, поэтому необходимы дополнительные исследования.

"Нам нужно разработать человеческие тканевые платформы, такие как системы "сердце на чипе", способные имитировать реальную человеческую болезнь вне человеческого тела, чтобы раскрыть механизмы, задействованные в сердечно-сосудистых заболеваниях, вызванных космическим излучением", — заключил Хьортнэс.