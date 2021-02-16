Учені розповіли, що може захистити астронавтів від космічного випромінювання

Космічна радіація здатна пошкоджувати білки і ДНК людини, викликаючи рак, а також впливати на роботу серця.

Однією з найсерйозніших перешкод для далеких космічних подорожей є захист астронавтів від руйнівного впливу космічної радіації, пише Science Focus.

Космічні промені і протонні шторми, що випускаються Сонцем, піддають астронавтів небезпечному рівню радіації, з яким людський організм не в силах впоратися. Проте дієта, багата антиоксидантами, може в деякій мірі захистити серцево-судинну систему людини в космосі.

"Якщо ми хочемо, щоб людина могла відправлятися в далекі космічні подорожі, ми повинні розуміти вплив хвороб і те, як від них захиститися", — говорить доктор Єспер Хертнес з Медичного центру Лейденського університету в Нідерландах.

Випромінювання може не тільки пошкоджувати білки і ДНК людини, викликаючи рак, але і впливати на серце. У статті, опублікованій у журналі Frontiers in Cardiovascular Medicine, Хертнес і його команда проаналізували докази того, як радіація впливає на здоров'я серцево-судинної системи людини і що можна зробити, щоб захистити астронавтів. Команда вивчила дані людей, які пройшли променеву терапію від раку, а також дослідження радіаційного впливу на мишей.

Вони виявили, що випромінювання може призвести до ремоделювання міокарду, при якому структура серця починає змінюватися, і замість здорових м'язів зростає жорстка фіброзна тканина, що може спровокувати серцеву недостатність. Також радіація здатна викликати накопичення жирів і холестерину в кровоносних судинах, що може привести до інсульту або серцевого нападу.

Крім того, експерти вивчили докази, що стосуються захисних заходів, включаючи радіозахисні препарати і зміни в раціоні харчування. Вони з'ясували, що багата антиоксидантами дієта, що включає велику кількість зелених овочів, таких як шпинат, а також буряк і помідори, була багатообіцяючою в зниженні шкідливого впливу радіації.

Однак переконливих доказів поки недостатньо, тому необхідні додаткові дослідження.

"Нам потрібно розробити людські тканинні платформи, такі як системи "серця на чіпі", здатні імітувати реальну людську хворобу поза людським тілом, щоб розкрити механізми, залучені в серцево-судинних захворюваннях, викликаних космічним випромінюванням", — підсумував Хертнес.