Европейцы ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс. В приоритете - люди с инвалидностью

Среди требований к кандидатам — наличие степени магистра естественных наук, инженерии, математики или информатики и трехлетний опыт работы в аспирантуре.

Европейское космическое агентство (ESA) впервые за 11 лет объявило о наборе новых космонавтов. Планируется, что их отправят для миссий на Луну и Марс. Во время подбора новых астронавтов особое внимание уделяет женщинам и людям с инвалидностью. Об этом рассказывает The Guardian.

Итальянской астронавт Саманта Кристофоретти считает, что адаптация технологий, которые позволили людям находиться в космосе, может открыть новые возможности для людей с ограниченными возможностями.

"Когда дело касается космических путешествий — мы все люди с инвалидностью. Я думаю, что это прекрасная возможность… Это возможность узнать много нового о себе", — заявила Кристофоретти.

Представители агентства заявили, что они хотят увеличить разнообразие их экипажей и готовы принять до 26 постоянных и резервных космонавтов. Они ожидают, что им поступит огромное количество заявок, потому предупреждают кандидатов, что процесс отбора будет "очень жестким".

Требования к потенциальным астронавтам ESA включают: степень магистра естественных наук, инженерии, математики или информатики и трехлетний опыт работы в аспирантуре.

Кампания по поиску новых астронавтов продлится с 31 марта по 28 мая 2021 года. Подать заявку можно будет через сайт ESA Careers.

Отметим, в начале февраля стало известно, что компания SpaceX Илона Маска собирается до конца 2021 года реализовать Falcon 9 Inspiration4 – первую в мире коммерческую миссию астронавтов на орбиту. На борту космического корабля Dragon будут находиться только гражданские лица.