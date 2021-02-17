Європейці шукають космонавтів для польотів на Місяць і Марс. У пріоритеті — люди з інвалідністю

Серед вимог до кандидатів — наявність ступеня магістра природничих наук, інженерії, математики або інформатики і трирічний досвід роботи в аспірантурі.

Європейське космічне агентство (ESA) вперше за 11 років оголосило про набір нових космонавтів. Планується, що їх відправлять для місій на Місяць і Марс. Під час підбору нових астронавтів особливу увагу приділяють жінкам та людям з інвалідністю. Про це розповідає The Guardian.

Італійська астронавтка Саманта Крістофоретті вважає, що адаптація технологій, які дозволили людям перебувати в космосі, може відкрити нові можливості для людей з обмеженими можливостями.

"Коли справа стосується космічних подорожей — ми всі люди з інвалідністю. Я думаю, що це прекрасна можливість... Це можливість дізнатися багато нового про себе", — заявила Крістофоретті.

Представники агентства заявили, що вони хочуть збільшити різноманітність їх екіпажів і готові прийняти до 26 постійних і резервних космонавтів. Вони очікують, що їм надійде величезна кількість заявок, тому попереджають кандидатів, що процес відбору буде "дуже жорстким".

Вимоги до потенційних астронавтів ESA включають: ступінь магістра природничих наук, інженерії, математики або інформатики і трирічний досвід роботи в аспірантурі.

Кампанія з пошуку нових астронавтів триватиме з 31 березня до 28 травня 2021 року. Подати заявку можна буде через сайт ESA Careers.

Зазначимо, на початку лютого стало відомо, що компанія SpaceX Ілона Маска збирається до кінця 2021 року реалізувати Falcon 9 Inspiration4 — першу у світі комерційну місію астронавтів на орбіту. На борту космічного корабля Dragon знаходитимуться тільки цивільні особи.