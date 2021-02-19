Компания "Vaio" выпустила топовый ноутбук из углеродного волокна весом в 750 грамм (видео)

Новинка окажется "не по зубам" многим ценителям торговой марки: лэптоп в предзаказе стоит свыше 3,5 тысяч долларов.

Компания "Vaio" выпустила самый легкий в мире ноутбук, который оснащается четырехъядерным процессором Intel 11-го поколения. Как сообщает "The Verge", модель лэптопа называется "Vaio Z", и в базовой комплектации он будет весить всего 2,11 фунта (787 грамм). Некоторые модели будут достигать в весе 2,32 фунта (865 грамм), но это все равно меньше, чем у конкурентов.

Чего не скажешь о цене. "Сделать предварительный заказ сейчас за… 3579 долларов?", – задается вопросом обозреватель Моника Чин. Однако внутри у "Vaio Z" при этом будет новейший (январь 2021-го) процессор "Intel Core i7-11357H" с 10-ти нанометровой технологией (Tiger Lake-H), а также с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3070.

Одна из причин, по которой Vaio Z такой легкий, заключается в том, что это первый ноутбук, который когда-либо был изготовлен из "профилированного углеродного волокна". Углеродные вставки используются в самых легких ноутбуках на рынке, включая линейку Dell XPS, однако в "Vaio Z" из него сделана и конструктивная основа и сам корпус, что и стало причиной такого веса.

При этом материал значительно прочнее пластика, и куда более тугоплавкий, что было даже вынесено в слоган продукта, который звучит, как "разрушение правил с помощью неразрушимой формы", или что-то вроде того из-за игры слов. "Vaio" сообщает, что устройство прошло 26 групп тестов на "падение с поверхности".

В анонсированных "Vaio" характеристиках, в "Z" входит: 2 ТБ памяти, 32 ГБ "оперативки", встроенная графика Iris Xe и 14-дюймовый дисплей FHD или 4K. Есть клавиатура с подсветкой, веб-камера с физической шторкой. А сам корпус исполнен, как "раскладушка" – экран можно складывать на 180 градусов. При этом компания-изготовитель обещает абсолютно "космические" 13 с половиной часов автономной работы устройства.

"Конечно, все это обходится недешево. Цена "Vaio Z" начинается с – я не шучу – с 3579 долларов. Так что для большинства людей это не будет практичной покупкой", – пишет обозреватель, однако отдает должное использованным "прорывным технологиям".

Напомним, компания Apple в настоящее время работает над созданием моделей своих "MacBook" и "iPhone" из сверхпрочного материала – титана.