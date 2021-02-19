Компанія "Vaio" випустила топовий ноутбук із вуглецевого волокна вагою 750 грамів (відео)

Новинка виявиться "не по зубах" багатьом шанувальникам торгової марки: лептоп за попереднім замовленням коштує понад 3,5 тисячі доларів.

Компанія "Vaio" випустила найлегший у світі ноутбук, який може бути обладнаний чотирьохядерним процесором Intel 11-го покоління. Як повідомляє "The Verge", модель лептопа називається "Vaio Z", і в базовій комплектації він буде важити всього 2,11 фунтів (787 грам). Деякі моделі сягатимуть ваги 2,32 фунти (865 грамів), але це все одно менше, ніж у конкурентів.

Чого не скажеш про ціну. "Зробити попереднє замовлення зараз за... 3 579 доларів?", — задається питанням оглядачка Моніка Чин. Однак всередині у "Vaio Z" при цьому буде новітній (січень 2021-го) процесор "Intel Core i7-11357H" із 10-ти нанометровою технологією (Tiger Lake-H), а також із графічним процесором NVIDIA GeForce RTX 3070.

Одна з причин, через яку Vaio Z такий легкий, полягає в тому, що це перший ноутбук, який коли-небудь був виготовлений з "профільованого вуглецевого волокна". Вуглецеві вставки використовуються в найлегших ноутбуках на ринку, враховуючи лінійку Dell XPS, проте у "Vaio Z" із нього виготовлена й конструктивна основа і власне корпус, що й стало причиною такої ваги.

Водночас матеріал значно міцніший за пластик, і куди більш тугоплавкий, що було навіть винесено в слоган продукту, який звучить, як "руйнування правил за допомогою незнищуваної форми", або щось на зразок того через гру слів. "Vaio" повідомляє, що пристрій пройшов 26 груп тестів на "падіння з поверхні".

В анонсованих "Vaio" характеристиках, у "Z" входить: 2 ТБ пам'яті, 32 ГБ "оперативки", вбудована графіка Iris Xe та 14-дюймовий дисплей FHD або 4K. Є клавіатура з підсвічуванням, веб-камера з фізичною занавіскою. А власне корпус виготовлений, як "розкладачка" — екран можна складати на 180 градусів. При цьому компанія-виробник обіцяє абсолютно "космічні" 13 із половиною годин автономної роботи пристрою.

"Звичайно, все це вартує недешево. Ціна "Vaio Z" починається з — я не жартую — 3 579 доларів. Тож для більшості людей це не буде практичною покупкою", — пише оглядач, проте віддає належне використаним "проривним технологіям".

Нагадаємо, компанія Apple нині працює над створенням моделей своїх "MacBook" та "iPhone" із надміцного матеріалу — титану.