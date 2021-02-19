В Китае собираются массово строить беспилотные аэротакси

Китайская компания построила новый завод, на котором будет производить 600 единиц двухместного аэротакси в год.

Китайская компания EHang, которая занимается разработкой беспилотных аэротакси, сообщила о завершении строительства нового завода, на котором будут производить двухместную модель EH216. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Во втором квартале компания начнет выпуск продукции с начальным производством 600 единиц в год.

Производственная площадь предприятия достигает 24 тыс. м2, что в три раза больше, чем действующая производственная площадка компании в Гуанчжоу. Постепенно производство будет перенесено в Юньфу, тогда как в Гуанчжоу останется центр исследований и разработок компании.

Напомним, недавно в Гонконге запустили пробную программу по проведению воздушных экскурсий на электрических аэротакси. В программе принимает участие компания EHang, которая предоставляет транспорт. К проекту также присоединилась местная компания Greenland Hong Kong Holdings Limited, предоставившая свои земельные участки в использование в качестве летных баз.

Государственная программа по развитию воздушного туризма на малых высотах стартовала в КНР в 2017 году. Однако Китай — не единственная страна, где проводится такая инициатива. Например, в Австрии на протяжении года тестируются аэротакси производства немецкой компании Volocopter. По слухам, они будет запущены в коммерческую эксплуатацию к 2023 году.

Ранее мы сообщали, что в Нидерландах появился летающий автомобиль. Компания PAL-V получила лицензию на использование своего летающего автомобиля Liberty от Управления транспортных средств. Пока что машина может ездить по дорогам страны, а вот летать будет после того, как получит авиационный сертификат от европейского агентства по безопасности Easa.