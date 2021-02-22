Билл Гейтс активно вкладывается в разработчика медицинского ПО - компанию Schrodinger

Бизнесмен решил избавиться от акций Alibaba и Uber.

На днях стало известно, что траст, управляющий благотворительным фондом Билла Гейтса и Мелинды Гейтс, провел ребалансировку инвестпортфеля. Фонд избавился от трех активов в угоду четвертому.

Об этом говорится в отчете за четвертый квартал 2020 года, который был предоставлен Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В итоге, Билл Гейтс и его супруга более не являются держателями акций Alibaba Group (траст располагал 552 тыс. депозитарных расписок), Uber Technologies (во владении было более 26 тыс. акций) и Фонда недвижимости Boston Properties (в активе было 1,1 млн бумаг). Более того, фонд продал 50% акций Apple, из-за чего их количество сократилось до 1 млн. Также были проданы 50% акций Amazon — теперь в распоряжении фонда 30 тыс. бумаг, и 50% акций Alphabet — теперь у Билла 21,5 тыс. бумаг класса A вместо 43 тыс. и 21,4 тыс. акций класса C вместо 42,9 тыс. Количество акций в телекоммуникационной компании Liberty Latin America, холдинге Berkshire Hathaway и в строительной компании China Metro-Rural Holdings тоже подпали под сокращение.

Как говорится, если в одном месте убыло, то в другом прибыло. За счет разбалансировки в конце прошлого года фонд увеличил долю в одной компании — Schrodinger, которая занимается разработкой медицинского программного обеспечения. Сейчас фонд владеет 6,98 млн акций этой компании — раньше их было 4,98 млн.

Чем занимается Schrodinger?

Schrodinger была основана в 1990 году Ричардом Фриснером и Биллом Годдардом. На сегодняшний день софтом от Schrodinger пользуются в 1250 академических учреждениях по всему миру, среди которых 20 крупнейших фармацевтических компаний мира.

ПО, разрабатываемое данной компанией, работает на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, что делает его лидером в молекулярном моделировании. Благодаря ПО можно сократить среднее время и стоимость, необходимые для определения кандидата на разработку лекарств, а также увеличить вероятность того, что программы по созданию лекарств вступят в клиническую разработку. Иными словами, ПО Schrodinger в значительной мере оптимизирует процесс разработки лекарственных препаратов.

В феврале 2020 года компания-разработчик провела IPO на Nasdaq и выпустила 13,7 млн акций по $17 за штуку. В итоге, привлекла $232 млн инвестиций. На конец прошлого года акции компании выросли на 464% — до $79,18. По данным на 19 февраля, они стоили $105,03 за акцию — выросли на 617% к цене IPO.

Отметим, что в портфеле четы Гейтсов есть также акции Twitter, Walmart, Coca-Cola и других.

Ранее мы сообщали о том, что Билл Гейтс выделит 2 миллиарда долларов на предотвращение климатической катастрофы.