Білл Гейтс активно вкладається в розробника медичного ПЗ — компанію Schrodinger

Бізнесмен вирішив позбутися від акцій Alibaba й Uber.

Днями стало відомо, що траст, який керує благодійним фондом Білла Гейтса та Мелінди Гейтс, провів ребалансування інвестпортфелю. Фонд позбувся трьох активів на догоду четвертому.

Про це йдеться в звіті за четвертий квартал 2020 року, який був наданий Комісії з цінних паперів і бірж США.

Зрештою, Білл Гейтс і його дружина більше не є власниками акцій Alibaba Group (траст мав 552 тис. депозитарних розписок), Uber Technologies (у володінні було понад 26 тис. акцій) і Фонду нерухомості Boston Properties (в активі було 1,1 млн паперів). Більш того, фонд продав 50% акцій Apple, через що їхня кількість скоротилася до 1 млн. Також були продані 50% акцій Amazon — тепер у розпорядженні фонду 30 тис. паперів, і 50% акцій Alphabet — тепер у Білла 21,5 тис. паперів класу A замість 43 тис. і 21,4 тис. акцій класу C замість 42,9 тис. Кількість акцій в телекомунікаційній компанії Liberty Latin America, холдингу Berkshire Hathaway і в будівельній компанії China Metro-Rural Holdings теж підпали під скорочення.

Як то кажуть, якщо в одному місці вибуло, то в іншому прибуло. За рахунок розбалансування наприкінці минулого року фонд збільшив частку в одній компанії — Schrodinger, яка займається розробкою медичного програмного забезпечення. Зараз фонд володіє 6,98 млн акцій цієї компанії — раніше їх було 4,98 млн.

Чим займається Schrodinger?

Schrodinger була заснована в 1990 році Річардом Фріснером і Біллом Годдардом. На сьогоднішній день софтом від Schrodinger користуються в 1 250 академічних установах по всьому світу, серед яких 20 найбільших фармацевтичних компаній світу.

ПЗ, що розробляється цією компанією, працює на базі штучного інтелекту та машинного навчання, що робить його лідером у молекулярному моделюванні. Завдяки ПЗ можна скоротити середній час і вартість, необхідні для визначення кандидата на розробку ліків, а також збільшити ймовірність того, що програми зі створення ліків вступлять в клінічну розробку. Іншими словами, ПЗ Schrodinger значною мірою оптимізує процес розробки лікарських препаратів.

У лютому 2020 року компанія-розробник провела IPO на Nasdaq і випустила 13,7 млн акцій по $17 за штуку. Зрештою, залучила $232 млн інвестицій. На кінець минулого року акції компанії виросли на 464% — до $79,18. За даними на 19 лютого, вони коштували $105,03 за акцію — зросли на 617% до ціни IPO.

Зазначимо, що в портфелі подружжя Гейтсів є також акції Twitter, Walmart, Coca-Cola та інших.

Раніше ми повідомляли про те, що Білл Гейтс виділить 2 мільярди доларів на запобігання кліматичній катастрофі.