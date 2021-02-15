Билл Гейтс виделит 2 миллиарда долларов на предотвращение климатической катастрофы

Предприниматель считает, что на борьбу с загрязнением необходимо тратить куда больше денег — до 110 миллиардов в год.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс решил выделить 2 миллиарда долларов на инновационные проекты, которые могут предотвратить климатическую катастрофу. Во время интервью немецкому изданию Handelsblatt он заявил, что потратит такую сумму в течение пяти лет.

Миллиардер считает, что пагубные изменения климата можно предотвратить при помощи новых технологий и стартапов, хотя даже с ними процесс будет очень сложным. По его мнению, особое внимание следует уделить поиску возобновляемых источников энергии, разработке водородного топлива, атомной энергетике, очистке атмосферы от углекислого газа.

Билл Гейтс уже давно озаботился проблемой изменения климата, он даже посвятил ей свою новую книгу и призвал мировые правительства увеличить расходы на научные исследования и новые разработки в сфере экологии. По мнению предпринимателя, на борьбу с загрязнением необходимо тратить в пять раз больше денег — до 110 миллиардов долларов в год. При этом нужно действовать быстро и к 2050 году полностью сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.

«Даже если мы повернем кран так, что из него будет литься вода лишь по капле, то ванна в какой-то момент все равно наполнится и окажется переполненной», — подчеркнул Билл Гейтс.

Создатель Microsoft уверен: если не предотвратить климатическую катастрофу в ближайшем будущем, то через 20 лет мировую экономику ждут критические потери, не менее губительные, чем от пандемии. Кроме того, по прогнозам Гейтрса, в ближайшие 40 лет смертность от повышения температуры на Земле сравняется с потерями от коронавируса — примерно 14 смертей на 100 тысяч человек.

Ранее Билл Гейтс назвал биотерроризм одной из самых опасных угроз для человечества, особенно на фоне пандемии. По его мнению, новые вирусы, созданные людьми, могут навредить сильнее, чем ядерный конфликт, поэтому нужно готовиться противостоять биологическому оружию. Кроме того, человечество до сих пор не может совладать с природными катаклизмами, которые регулярно приносят масштабные разрушения.