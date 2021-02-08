Биотерроризм и новые вирусы: Билл Гейтс назвал глобальные угрозы для человечества

По мнению Гейтса, на COVID-19 угрозы для человечества не закончились.

Миллиардер Билл Гейтс назвал, что будет нести наибольшую угрозу для существования людей на планете. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала "Veritasium".

По мнению основателя Microsoft, человечество не готово к изменению климата на Земле, что приведет к ежегодному росту смертности. Это то, с чем люди не способны справляться и влиять. Людям неподконтрольны природные бедствия и катастрофы.

Второй глобальной угрозой Билл Гейтс выделяет биотерроризм: "Также связанная с пандемией тема, которую люди не очень любят поднимать — это биотерроризм. Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней".

По его словам, биотерроризм на самом деле более опасен, чем ядерная война, поэтому люди должны быть больше подготовленными к этому.

[ + – ]

Напомним, ранее Билл Гейтс назвал ряд шагов для предотвращения будущих пандемий. Необходимо создать глобальную систему обнаружения опасных инфекций, нужно постоянно тестировать минимум 20% населения на наличие инфекций. А также создать резерв врачей, готовых к борьбе с пандемиями.