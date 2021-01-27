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Билл Гейтс придумал, как человечеству сражаться с будущими пандемиями

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Билл Гейтс, коронавирус, эпидемия, пандемия, миллиардер
Билл Гейтс

Основатель Microsoft назвал ряд шагов, необходимых для предотвращения катастрофы

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечеству необходимо создать глобальную систему обнаружения опасных инфекций для того, чтобы в будущем избежать новых пандемий, подобных коронавирусу.

Об этой идее миллиардера сообщает Bloomberg.

Также Гейтс считает, что еженедельно на регулярной основе необходимо тестировать на наличие инфекций не менее 20% населения планеты.

Кроме этого, основатель Microsoft предлагает создание резерва в три тысячи врачей, которые будут готовы к немедленной борьбе с новыми инфекциями.

Для недопущения вспышек опасных инфекций и предотвращения возможной глобальной катастрофы, бизнесмен предложил создать "мегадиагностическую платформу".

"Поддержка этой структуры будет очень дорогой, но это оправдано – ввиду 28 триллионов долларов убытков из-за коронавируса", – считает он.

Билл Гейтс напоминает, что пандемия коронавируса за два года коснулась более 100 миллионов человек по всему миру и показала, что человечество не готово к вызовам подобного характера.

"Мир не был готов к пандемии COVID-19. В следующий раз мы будем действовать иначе", – заявил он.

Ранее Билл Гейтс дал оптимистический прогноз по поводу того, когда заработают вакцины от коронавируса. По его словам, теперь основная задача – уберечься от болезни до весны, чтобы не войти в число последних жертв.

Также Гейтс считает, что ношение масок имеет огромное значение для борьбы с распространением коронавируса. Тех же, кто пренебрегает масками, он сравнил с нудистами.

"Это что-то вроде нудистов. Мы просим людей носить брюки, и никто не говорит, что эта просьба ужасна", – сказал он.

В сентябре прошлого года предприниматель заявил, что верит в то, что США вернутся к нормальной жизни летом 2021 года, а пандемия коронавируса "не будет длиться вечно" и закончится в 2022 году.