Билл Гейтс придумал, как человечеству сражаться с будущими пандемиями

Основатель Microsoft назвал ряд шагов, необходимых для предотвращения катастрофы

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечеству необходимо создать глобальную систему обнаружения опасных инфекций для того, чтобы в будущем избежать новых пандемий, подобных коронавирусу.

Об этой идее миллиардера сообщает Bloomberg.

Также Гейтс считает, что еженедельно на регулярной основе необходимо тестировать на наличие инфекций не менее 20% населения планеты.

Кроме этого, основатель Microsoft предлагает создание резерва в три тысячи врачей, которые будут готовы к немедленной борьбе с новыми инфекциями.

Для недопущения вспышек опасных инфекций и предотвращения возможной глобальной катастрофы, бизнесмен предложил создать "мегадиагностическую платформу".

"Поддержка этой структуры будет очень дорогой, но это оправдано – ввиду 28 триллионов долларов убытков из-за коронавируса", – считает он.

Билл Гейтс напоминает, что пандемия коронавируса за два года коснулась более 100 миллионов человек по всему миру и показала, что человечество не готово к вызовам подобного характера.

"Мир не был готов к пандемии COVID-19. В следующий раз мы будем действовать иначе", – заявил он.

Ранее Билл Гейтс дал оптимистический прогноз по поводу того, когда заработают вакцины от коронавируса. По его словам, теперь основная задача – уберечься от болезни до весны, чтобы не войти в число последних жертв.

Также Гейтс считает, что ношение масок имеет огромное значение для борьбы с распространением коронавируса. Тех же, кто пренебрегает масками, он сравнил с нудистами.

"Это что-то вроде нудистов. Мы просим людей носить брюки, и никто не говорит, что эта просьба ужасна", – сказал он.

В сентябре прошлого года предприниматель заявил, что верит в то, что США вернутся к нормальной жизни летом 2021 года, а пандемия коронавируса "не будет длиться вечно" и закончится в 2022 году.