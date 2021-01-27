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Білл Гейтс вигадав, як людству боротися з майбутніми пандеміями

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Білл Гейтс, коронавірус, епідемія, пандемія, мільярдер
Білл Гейтс

Засновник Microsoft назвав ряд кроків, необхідних для запобігання катастрофи

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс заявив, що людству необхідно створити глобальну систему виявлення небезпечних інфекцій для того, щоб у майбутньому уникнути нових пандемій, подібних коронавірусу.

Про цю ідею мільярдера повідомляє Bloomberg.

Також Гейтс вважає, що щотижня на регулярній основі необхідно тестувати на наявність інфекцій не менше 20% населення планети.

Крім цього, засновник Microsoft пропонує створення резерву в три тисячі лікарів, які будуть готові до негайної боротьби з новими інфекціями.

Для недопущення спалахів небезпечних інфекцій і запобігання можливої глобальної катастрофи, бізнесмен запропонував створити "мегадіагностичну платформу".

"Підтримка цієї структури буде дуже дорогою, але це виправдано — через 28 трильйонів доларів збитків через коронавірус", — вважає він.

Білл Гейтс нагадує, що пандемія коронавірусу за два роки торкнулася понад 100 мільйонів чоловік по всьому світу і показала, що людство не готове до викликів подібного характеру.

"Світ не був готовий до пандемії COVID-19. Наступного разу ми будемо діяти інакше", — заявив він.

Раніше Білл Гейтс дав оптимістичний прогноз з приводу того, коли запрацюють вакцини від коронавірусу. За його словами, наразі основне завдання — уберегтися від хвороби до весни, щоб не увійти в число останніх жертв.

Також Гейтс вважає, що носіння масок має величезне значення для боротьби з поширенням коронавірусу. Тих же, хто нехтує масками, він порівняв з нудистами.

"Це щось на зразок нудистів. Ми просимо людей носити штани, і ніхто не говорить, що це прохання жахливе", — сказав він.

У вересні минулого року підприємець заявив, що вірить у те, що США повернуться до нормального життя влітку 2021 року, а пандемія коронавірусу "не буде тривати вічно" і закінчиться у 2022 році.