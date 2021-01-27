Білл Гейтс вигадав, як людству боротися з майбутніми пандеміями

Засновник Microsoft назвав ряд кроків, необхідних для запобігання катастрофи

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс заявив, що людству необхідно створити глобальну систему виявлення небезпечних інфекцій для того, щоб у майбутньому уникнути нових пандемій, подібних коронавірусу.

Про цю ідею мільярдера повідомляє Bloomberg.

Також Гейтс вважає, що щотижня на регулярній основі необхідно тестувати на наявність інфекцій не менше 20% населення планети.

Крім цього, засновник Microsoft пропонує створення резерву в три тисячі лікарів, які будуть готові до негайної боротьби з новими інфекціями.

Для недопущення спалахів небезпечних інфекцій і запобігання можливої глобальної катастрофи, бізнесмен запропонував створити "мегадіагностичну платформу".

"Підтримка цієї структури буде дуже дорогою, але це виправдано — через 28 трильйонів доларів збитків через коронавірус", — вважає він.

Білл Гейтс нагадує, що пандемія коронавірусу за два роки торкнулася понад 100 мільйонів чоловік по всьому світу і показала, що людство не готове до викликів подібного характеру.

"Світ не був готовий до пандемії COVID-19. Наступного разу ми будемо діяти інакше", — заявив він.

Раніше Білл Гейтс дав оптимістичний прогноз з приводу того, коли запрацюють вакцини від коронавірусу. За його словами, наразі основне завдання — уберегтися від хвороби до весни, щоб не увійти в число останніх жертв.

Також Гейтс вважає, що носіння масок має величезне значення для боротьби з поширенням коронавірусу. Тих же, хто нехтує масками, він порівняв з нудистами.

"Це щось на зразок нудистів. Ми просимо людей носити штани, і ніхто не говорить, що це прохання жахливе", — сказав він.

У вересні минулого року підприємець заявив, що вірить у те, що США повернуться до нормального життя влітку 2021 року, а пандемія коронавірусу "не буде тривати вічно" і закінчиться у 2022 році.