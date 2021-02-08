Білл Гейтс назвав глобальні загрози для людства після пандемії COVID-19 (відео)

На думку Гейтса, біотероризм і кліматичні зміни стануть наступними викликами для існування людства.

Мільярдер Білл Гейтс назвав, що буде нести найбільшу загрозу для існування людей на планеті. Про це він розповів в інтерв'ю для YouTube-каналу "Veritasium".

На думку засновника Microsoft, людство не готове до зміни клімату на Землі, що призведе до щорічного зростання смертності. Це те, із чим люди не здатні справлятися і впливати. Людям непідконтрольні природні лиха та катастрофи.

Другою глобальною загрозою Білл Гейтс виділяє біотероризм: "Також пов'язана з пандемією тема, яку люди не дуже люблять порушувати — це біотероризм. Хтось, хто хоче завдати шкоди, може створити вірус, а це означає, що ймовірність зіткнутися із цим вища порівняно з природними епідеміями, подібними нинішній".

За його словами, біотероризм насправді більш небезпечний, ніж ядерна війна, тому люди повинні бути більше підготовленими до цього.

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Нагадаємо, раніше Білл Гейтс назвав низку кроків для запобігання майбутніх пандемій. Необхідно створити глобальну систему виявлення небезпечних інфекцій, потрібно постійно тестувати мінімум 20% населення на наявність інфекцій. А також створити резерв лікарів, готових до боротьби з пандеміями.