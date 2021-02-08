Білл Гейтс назвав глобальні загрози для людства після пандемії COVID-19 (відео)
На думку Гейтса, біотероризм і кліматичні зміни стануть наступними викликами для існування людства.
Мільярдер Білл Гейтс назвав, що буде нести найбільшу загрозу для існування людей на планеті. Про це він розповів в інтерв'ю для YouTube-каналу "Veritasium".
На думку засновника Microsoft, людство не готове до зміни клімату на Землі, що призведе до щорічного зростання смертності. Це те, із чим люди не здатні справлятися і впливати. Людям непідконтрольні природні лиха та катастрофи.
Другою глобальною загрозою Білл Гейтс виділяє біотероризм: "Також пов'язана з пандемією тема, яку люди не дуже люблять порушувати — це біотероризм. Хтось, хто хоче завдати шкоди, може створити вірус, а це означає, що ймовірність зіткнутися із цим вища порівняно з природними епідеміями, подібними нинішній".
За його словами, біотероризм насправді більш небезпечний, ніж ядерна війна, тому люди повинні бути більше підготовленими до цього.
Нагадаємо, раніше Білл Гейтс назвав низку кроків для запобігання майбутніх пандемій. Необхідно створити глобальну систему виявлення небезпечних інфекцій, потрібно постійно тестувати мінімум 20% населення на наявність інфекцій. А також створити резерв лікарів, готових до боротьби з пандеміями.