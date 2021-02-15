Білл Гейтс виділить 2 мільярди доларів на запобігання кліматичній катастрофі

Підприємець вважає, що на боротьбу із забрудненням необхідно витрачати набагато більше грошей — до 110 мільярдів на рік.

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс вирішив виділити 2 мільярди доларів на інноваційні проекти, які можуть запобігти кліматичній катастрофі. Під час інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt він заявив, що витратить таку суму протягом п'яти років.

Мільярдер вважає, що згубним змінам клімату можна запобігти за допомогою нових технологій та стартапів, хоча навіть з ними процес буде дуже складним. На його думку, особливу увагу варто приділити пошуку поновлюваних джерел енергії, розробці водневого палива, атомній енергетиці, очищенню атмосфери від вуглекислого газу.

Білл Гейтс вже давно перейнявся проблемою зміни клімату, він навіть присвятив їй свою нову книгу і закликав світові уряди збільшити витрати на наукові дослідження та нові розробки у сфері екології. На думку підприємця, на боротьбу із забрудненням необхідно витрачати у п'ять разів більше грошей — до 110 мільярдів доларів на рік. При цьому потрібно діяти швидко і до 2050 року повністю скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу.

«Навіть якщо ми повернемо кран так, що вода з нього литиметься лише по краплині, то ванна у певний момент все рівно наповниться і виявиться переповненою», — підкреслив Білл Гейтс.

Творець Microsoft упевнений: якщо не запобігти кліматичній катастрофі у найближчому майбутньому, то через 20 років світову економіку чекають критичні втрати, не менше згубні, ніж від пандемії. Крім того, за прогнозами Гейтса, у найближчі 40 років смертність від підвищення температури на Землі зрівняється з втратами від коронавірусу — приблизно 14 смертей на 100 тисяч осіб.

Раніше Білл Гейтс назвав біотероризм однією з найнебезпечніших загроз для людства, особливо на тлі пандемії. На його думку, нові віруси, створені людьми, можуть нашкодити сильніше, ніж ядерний конфлікт, тому потрібно готуватися протистояти біологічній зброї. Крім того, людство досі не може впоратися з природними катаклізмами, які регулярно спричинюють масштабні руйнування.