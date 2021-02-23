Эксперты составили рейтинг популярных приложений среди украинцев в январе (инфографика)

Самым популярным приложением стал браузер Chrome.

Исследовательская компания TNS Ukraine составила рейтинг наиболее популярных мобильных приложений в Украине в январе текущего года, которыми пользовались украинцы в возрасте от 14 до 70 лет.

В январе в ТОР-3 оказались приложения Chrome, YouTube и Viber. При этом Viber впервые за долгое время уступил первое место другим приложениям. Набирает популярность мессенджер Telegram, который в январе оказался на восьмой позиции. Замыкают первую десятку Fb Messenger и Instagram.

Вторая двадцатка рейтинга состоит в основном из украинских мобильных приложений, таких как monobank, Новая Почта, платформа объявлений Olx, интернет-магазин Rozetka, а также сервис "Дія". А замыкает вторую десятку Shazam – бесплатный кроссплатформенный проект, позволяющий пользователю определить, что за песня играет в данный момент.

Анализ составлен на основе актуальных данных за январь 2021 года, взятых из трех источников рейтинговых моделей, которые работают в режиме реального времени.

Отметим, аналитики портала Sensor Tower, который специализируется на мониторинге рынка мобильных приложений, подсчитали, что Telegram стал самым скачиваемой неигровой программой для телефонов в январе 2021 года. По количеству загрузок и установок в Google Play он оказался на первом месте, а в App Store – на четвертом.

Кроме того, соцсеть Clubhouse ("Клабхаус") продолжает стремительно набирать популярность. Так, портал App Annie презентовал результаты исследования, согласно которым по состоянию на 16 февраля 2021 года приложение скачали более 8,1 млн раз.