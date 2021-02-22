Приложение Clubhouse для iOS скачали более 8,1 млн раз, - исследование

1 февраля у платформы было лишь 3,5 млн загрузок, однако после появления на ней Илона Маска и Марка Цукерберга количество скачиваний резко возросло.

Соцсеть Clubhouse ("Клабхаус") продолжает стремительно набирать популярность. Так, портал App Annie презентовал результаты исследования, согласно которым по состоянию на 16 февраля 2021 года приложение скачали более 8,1 млн раз.

Отмечается, что часто загружали его пользователи из Великобритании, Германии, Японии, Бразилии и Турции. А после появления на платформе владельца Facebook Марка Цукерберга и основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска количество скачиваний только в США превысило 2,6 млн загрузок.

Согласно исследованию, по состоянию на 1 февраля у Clubhouse было лишь 3,5 млн скачиваний по всему миру. Так, за две недели количество пользователей соцсети увеличилось более, чем в 2,3 раза.

[ + – ] Сколько пользователей еженедельно скачивают Clubhouse

По состоянию на 22 февраля 2021 года Clubhouse занимает 1 место в ТОПе бесплатных программ в украинском сегменте AppStore.

[ + – ] Clubhouse на 1 месте в ТОПе Фото: скриншот

Clubhouse - новая стремительно набирающая популярность соцсеть, которую запустили в 2020 году. Ее пользователи не могут отправлять друг другу фотографии, музыку, видео или обычные текстовые сообщения, а общение на платформе доступно лишь в формате аудиочатов. На текущий момент установить приложение Clubhouse можно только на тех моделях iPhone, которые поддерживают 13-ю версию iOS, а стать пользователем соцсети можно только получив приглашение. Скачать его можно в фирменном магазине для платформы iOS, AppStore. Для пользователей Android приложение Clubhouse на сегодняшний день недоступно.

Отметим, к Clubhouse уже начали присоединяться и украинские парламентарии.

Примечательно, что 22 февраля Bloomberg сообщило, что один из пользователей Clubhouse доказал, что платформу можно взломать и скачать оттуда живое аудио на сторонний сайт. По словам пресс-секретаря Clubhouse Римы Банаси, сервис "навсегда заблокировал" этого пользователя и ввел новые меры безопасности, но исследователи сомневаются, что платформа в состоянии давать такие обещания. В Стенфордской интернет-обсерватории выразили обеспокоенность по поводу безопасности в Clubhouse. На их взгляд, его пользователи должны быть готовыми к тому, что все разговоры записываются.

Детальнее о том, что такое Clubhouse, в чем секрет его популярности и почему люди покупают "приглашения" в соцсеть через торговые площадки. Фокус рассказывал в отдельном материале.