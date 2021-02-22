Додаток Clubhouse для iOS завантажили понад 8,1 млн разів, — дослідження

1 лютого біля платформи було лише 3,5 млн завантажень, однак після появи на ній Ілона Маска і Марка Цукерберга кількість завантажень різко зросла.

Соцмережа Clubhouse ( "Клабхаус") продовжує стрімко набирати популярність. Так, портал App Annie презентував результати дослідження, згідно з якими станом на 16 лютого 2021 року додаток завантажили понад 8,1 млн разів.

Зазначається, що часто завантажували його користувачі з Великобританії, Німеччини, Японії, Бразилії та Туреччини. А після появи на платформі власника Facebook Марка Цукерберга і засновника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска кількість завантажень тільки в США перевищила 2,6 млн завантажень.

Згідно з дослідженням, станом на 1 лютого в Clubhouse було лише 3,5 млн завантажень по всьому світу. Так, за два тижні кількість користувачів соцмережі збільшилася в понад 2,3 рази.

[ + – ] Скільки користувачів щотижня завантажують Clubhouse

Станом на 22 лютого 2021 року Clubhouse посідає 1 місце в ТОПі безкоштовних програм в українському сегменті AppStore.

[ + – ] Clubhouse на 1 місці в ТОПі Фото: скриншот

Clubhouse — нова соцмережа, що стрімко набирає популярність, її запустили у 2020 році. Її користувачі не можуть відправляти один одному фотографії, музику, відео або звичайні текстові повідомлення, а спілкування на платформі є лише в форматі аудіочатів. На поточний момент встановити додаток Clubhouse можна тільки на тих моделях iPhone, які підтримують 13-ту версію iOS, а стати користувачем соцмережі можна тільки отримавши запрошення. Завантажити його можна у фірмовому магазині для платформи iOS, AppStore. Для користувачів Android додаток Clubhouse на сьогодні недоступний.

Зазначимо, що до Clubhouse уже почали приєднуватися й українські парламентарії.

Примітно, що 22 лютого Bloomberg повідомило, що один з користувачів Clubhouse довів, що платформу можна зламати і завантажити звідти живе аудіо на сторонній сайт. За словами прес-секретаря Clubhouse Рими Банас, сервіс "назавжди заблокував" цього користувача і ввів нові заходи безпеки, але дослідники сумніваються, що платформа в змозі давати такі обіцянки. У Стенфордській інтернет-обсерваторії висловили стурбованість з приводу безпеки в Clubhouse. На їхній погляд, його користувачі повинні бути готовими до того, що всі розмови записуються.

Детальніше про те, що таке Clubhouse, у чому секрет його популярності і чому люди купують "запрошення" в соцмережу через торгові майданчики. Фокус розповідав в окремому матеріалі.