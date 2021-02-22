Приложение дает возможность просматривать списки комнат, присоединяться к существующим комнатам из списков и по ссылкам, говорить и слушать, менять настройки профиля.

Российский разработчик за день создал Android-приложение Clubhouse с открытым кодом. Об этом на своей странице в Twitter написал бывший разработчик "ВКонтакте" и Telegram Григорий Клюшников, приложение получило название Houseclub.

По словам Клюшникова, на создание Houseclub ушел один день. Установить версию на свой смартфон можно в виде файла APK с GitHub, там же можно изучить проект с открытым исходным кодом.

Сейчас в приложении работает авторизация и регистрация, однако Клюшников рекомендует регистрироваться именно с iOS, а уже затем заходить с помощью Houseclub. Приложение дает возможность просматривать списки комнат, присоединяться к существующим комнатам из списков и по ссылкам, говорить и слушать, просить слова, видеть изменения в списке участников комнаты в режиме реального времени, а также создавать и изучать профили, подписываться и отменять подписку пользователей и списки, менять поле "биография".

По данным разработчика, другие функции приложения пока не реализованы. Так, пока что в нем отсутствуют оповещения, нет возможности создавать и модерировать комнаты.

Отдельно Клюшников предупреждает о возможном наличии "сотни ошибок" в реализованных функциях.

При этом, как пишет Bloomberg, несмотря на заявление Clubhouse о работе над предотвращением кражи пользовательских данных злоумышленниками или шпионами, по крайней мере один злоумышленник доказал, что живое аудио с платформы может быть скачано на сторонний веб-сайт. По словам пресс-секретаря Clubhouse Римы Банаси, сервис "навсегда заблокировал" этого пользователя и ввела новые меры безопасности, но исследователи сомневаются, что платформа в состоянии давать такие обещания.

"Clubhouse не может давать никаких обещаний о конфиденциальности для разговоров, проводимых в любой точке мира", — сказал Алекс Стамос, директор SIO и бывший руководитель службы безопасности Facebook Inc.

В Стенфордской интернет-обсерватории выражают обеспокоенность по поводу безопасности в Clubhouse. На их взгляд, его пользователи должны быть готовыми к тому, что все разговоры записываются.

Как сообщалось ранее, Clubhouse бьет рекорды: юзеры продают ссылки-приглашения по $800 за штуку.

Регистрироваться в Clubhouse начали даже украинские нардепы – они анонсировали комнату "Вечерняя Рада".

Также сообщалось, что разработчики Clubhouse озаботились утечкой данных в Китай.