Додаток дає можливість переглядати списки кімнат, приєднуватися до наявних кімнатах зі списків і за посиланнями, говорити і слухати, змінювати налаштування профілю.

Російський розробник за день створив Android-додаток Clubhouse із відкритим кодом. Про це на своїй сторінці у Twitter написав колишній розробник "ВКонтакте" та Telegram Григорій Клюшніков, додаток отримав назву Houseclub.

За словами Клюшнікова, на створення Houseclub він витратив один день. Встановити версію на свій смартфон можна як файл APK із GitHub, там же можна вивчити проект із відкритим вихідним кодом.

Зараз у додатку працює авторизація та реєстрація, проте Клюшніков рекомендує реєструватися саме з iOS, а вже потім заходити за допомогою Houseclub. Додаток дає можливість переглядати списки кімнат, приєднуватися до наявних кімнатах зі списків і за посиланнями, говорити і слухати, просити слова, бачити зміни в списку учасників кімнати в режимі реального часу, а також створювати і вивчати профілі, підписуватися і скасовувати підписку користувачів і списки, змінювати поле "біографія".

За даними розробника, іншими функціями поки не реалізовані. Так, поки що в ньому відсутні сповіщення, немає можливості створювати і модерувати кімнати.

Окремо Клюшніков попереджає про можливу наявність "сотні помилок" у реалізованих функціях.

При цьому, як пише Bloomberg, незважаючи на заяву Clubhouse про роботу над запобіганням крадіжки призначених для користувача даних зловмисниками або шпигунами, принаймні один зловмисник довів, що живе аудіо з платформи може бути завантажене на сторонній веб-сайт. За словами прес-секретарки Clubhouse Рими Банас, сервіс "назавжди заблокував" цього користувача і ввів нові заходи безпеки, але дослідники сумніваються, що платформа в змозі давати такі обіцянки.

"Clubhouse не може давати ніяких обіцянок про конфіденційність для розмов, що проводяться в будь-якій точці світу", — сказав Алекс Стамос, директор SIO та колишній керівник служби безпеки Facebook Inc.

У Стенфордській інтернет-обсерваторії висловлюють стурбованість з приводу безпеки в Clubhouse. На їхній погляд, його користувачі повинні бути готовими до того, що всі розмови записуються.

Як повідомлялося раніше, Clubhouse б'є рекорди: юзери продають посилання-запрошення по $800 за штуку.

Реєструватися в Clubhouse почали навіть українські нардепи — вони анонсували кімнату "Вечірня Рада".

Також повідомлялося, що розробники Clubhouse переймаються витоком даних у Китай.