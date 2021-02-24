На Земле катастрофическими темпами вымирает пресноводная рыба, – ученые

Исследователи считают, что это связано с плохим состоянием рек и других водоемов.

Исследователи предупреждают о катастрофическом сокращении численности пресноводной рыбы, из которой почти треть находится под угрозой исчезновения. Об этом сообщает ВВС.

По данным природоохранных организаций, за последние годы вымерли 80 видов, из них 16 только за последний год. В это же время, миллионы людей полагаются на пресноводную рыбу как на источник еды и дохода.

Исследователи считают, что резкое падение началось из-за таких проблем, как загрязнение, неустойчивое рыболовство, а также строительство дамб и осушение рек и водно-болотных угодий.

В новом отчете говорится, что за последние 50 лет популяция мигрирующих рыб сократилась на три четверти. За этот же период времени популяции более крупных видов рыб, сократились на 94%.

Отчет "Забытые рыбы мира" был подготовлен 16 природоохранными организациями, включая WWF, Global Wildlife Conservation и The Nature Conservancy.

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), большая часть сокращения связана с плохим состоянием рек, в основном из-за загрязнения, плотин и сточных вод.

По словам Кармен Ревенга из The Nature Conservancy, пресноводные рыбы представляют собой разнообразную и уникальную группу видов, которые не только необходимы для нормального функционирования рек, озер и водно-болотных угодий, но и для пропитания миллионов людей.

"Сейчас как никогда важно, чтобы мы проявили коллективную политическую волю и эффективное сотрудничество с частным сектором, правительствами, неправительственными организациями и сообществами для реализации природоохранных решений, которые защитят пресноводные виды", – заявила Ревенга.

Джереми Биггс из Фонда пресноводных сред обитания добавил, что для зашиты пресноводного биоразнообразия нам необходимо учитывать как большие, так и малые водоемы.