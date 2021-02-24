На Землі катастрофічними темпами вимирає прісноводна риба, — вчені

Дослідники вважають, що це пов'язано з поганим станом річок та інших водойм.

Дослідники попереджають про катастрофічне скорочення чисельності прісноводної риби, з якої майже третина знаходиться під загрозою зникнення. Про це повідомляє ВВС.

За даними природоохоронних організацій, за останні роки вимерли 80 видів, з них 16 тільки за останній рік. У цей же час, мільйони людей покладаються на прісноводну рибу як на джерело їжі та доходу.

Дослідники вважають, що різке падіння почалося через такі проблеми, як забруднення, нестійке рибальство, а також будівництво дамб та осушення річок і водно-болотних угідь.

У новому звіті йдеться про те, що за останні 50 років популяція мігруючих риб скоротилася на три чверті. За цей же період часу популяції більших видів риб, скоротилися на 94%.

Звіт "Забуті риби світу" був підготовлений 16 природоохоронними організаціями, враховуючи WWF, Global Wildlife Conservation і The Nature Conservancy.

За даними Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), велика частина скорочення пов'язана з поганим станом річок, в основному через забруднення, греблі та стічні води.

За словами Кармен Ревенги із The Nature Conservancy, прісноводні риби являють собою різноманітну й унікальну групу видів, які не тільки необхідні для нормального функціонування річок, озер та водно-болотних угідь, а й для проживання мільйонів людей.

"Зараз як ніколи важливо, щоб ми проявили колективну політичну волю та ефективну співпрацю з приватним сектором, урядами, неурядовими організаціями та спільнотами для реалізації природоохоронних рішень, які захистять прісноводні види", — заявила Ревенга.

Джеремі Біггс із Фонду прісноводних середовищ існування додав, що для захисту прісноводного біорізноманіття нам необхідно враховувати як великі, так і малі водойми.